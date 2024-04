Zysk operacyjny wyniósł 58,54 mln zł wobec 88,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 308,61 mln zł w 2023 r. wobec 357,69 mln zł rok wcześniej.

"Był to dla nas rok dobrej sprzedaży i jednocześnie satysfakcjonującej nas oferty, co daje nadzieję na powrót do upragnionej równowagi rynku. Borykaliśmy się, podobnie jak inni deweloperzy, z wieloma problemami wynikającymi z ostatnich zawirowań w Polsce i na świecie, jednak możemy zaliczyć miniony rok do udanych. Popyt na lokale mieszkalne w 2023 r. zdecydowanie wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego, głównie z uwagi na czynniki takie jak spadek stóp procentowych, złagodzenie rekomendacji KNF, wprowadzenie programu 'Bezpieczny Kredyt 2%'. Trudna sytuacja spółek deweloperskich w 2022 roku, a szczególnie wstrzymanie realizacji części projektów, wpłynęła na sektor firm wykonawczych. Znaczna część firm budowlanych borykała się w 2023 r. z problemami płynnościowymi, a odpływ pracowników z Ukrainy dodatkowo pogarszał sytuację. W spółce Inpro SA wystąpiły zatem kilkutygodniowe opóźnienia w realizacji niektórych projektów takich jak RYTM czy Apartamenty w Mikołajkach. Opóźnienia te nie zagroziły w żaden sposób sytuacji finansowej spółki i grupy, natomiast przychód wygenerowany przez GK Inpro SA na tych inwestycjach zaksięgowany zostanie dopiero w 2024 roku. Spółka inBet w 2023 r. odnotowała spadek przychodów o 36%. Był to skutek niższej niż w okresie porównywalnym ceny za prefabrykaty oraz zmniejszenia popytu ze strony skandynawskich nabywców. Ożywienie na rynku hotelarskim zagwarantowało wzrost przychodów spółek Hotel Mikołajki i Dom Zdrojowy. W związku z powyższym, wygenerowany przez Grupę przychód ze sprzedaży w 2023 r. osiągnął wartość ponad 308 mln zł, czyli o 14% mniej niż w okresie porównywalnym, zaś zysk netto za 2023 rok wyniósł 42,9 mln zł (33% spadku)" - napisał prezes Krzysztof Maraszek liście załączonym do raportu.

"Dużo lepiej wyglądała sytuacja na poziomie umów przedwstępnych. Przez dwanaście miesięcy 2023 r. nasza Grupa sprzedała łącznie 863 mieszkań i domów jednorodzinnych netto, w rozumieniu umów przedwstępnych uwzględniających rezygnacje. Jest to wynik nie tylko wyższy o 105% w stosunku do roku 2022, kiedy podpisaliśmy 420 umów netto, ale jest to najlepszy wynik, jaki grupa kapitałowa Inpro osiągnęła w swojej historii. W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy prace przy 5 przedsięwzięciach deweloperskich obejmujących łącznie 347 wybudowanych lokali. Spółka Domesta oddała do użytkowania drugi budynek biurowy Matarnia Office Park. Klientom przekazaliśmy 577 lokali, tj. o 19% mniej niż w 2022 roku. Na koniec 2023 roku nasza Grupa realizowała 17 inwestycji, obejmujących łącznie około 1 900 lokali. Do sprzedaży wprowadziliśmy łącznie 783 lokale [...]. Z myślą o kolejnych przedsięwzięciach rozbudowaliśmy bank ziemi, który powiększył się w 2023 roku o 106 tys. m2 gruntów, umożliwiający realizację ponad 700 nowych mieszkań. Z uwagi na wielkość oferty wprowadzonej do sprzedaży w 2022 i 2023 roku, decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców" - napisał także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 23,93 mln zł wobec 43,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma deweloperska Inpro jest notowana na GPW od 2011 r. W 2022 roku sprzedała 420 lokali.

(ISBnews)