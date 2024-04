Szacowany przychód Grupy Inpro wyniesie ok. 308,6 mln zł w 2023 r, co stanowi spadek o ok. 14 % r/r, a zysk netto Grupy wyniesie ok. 42,9 mln zł, co stanowi spadek o ok. 33 % r/r, podała spółka wstępne szacunki.