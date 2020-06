"Ze względu na to, że rynki zagraniczne stanęły w miejscu, widoczny jest brak zdecydowania na EUR/PLN i kurs pozostaje w konsolidacji. Przedziałem wahań jest 4,43-4,48, przy czym spodziewam się, że powinniśmy pozostawać w górnym pasmie" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

"Zejście kursu w okolice 4,43 prawdopodobnie zostanie wykorzystane przez kapitał spekulacyjny do sprzedaży złotego. Ze względu na ostatnie obniżki stóp procentowych, rynek nie będzie chciał bronić umocnienia złotego, bez względu na to czy otoczenie rynkowe będzie dobre, przez co EUR/PLN może kierować się w stronę 4,50" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do kilkupunktowych spadków rentowności na całej długości krzywej, w efekcie których dochodowość papierów 2-letnich znalazła się na poziomie 0,13 proc., czyli najniżej w historii. W ocenie Białasa spadek ten jest zaskakujący, przy czym może być związany m.in. z poprawą perspektyw dla polskiej gospodarki po dobrych majowych danych o sprzedaży detalicznej.

"Dodatkowy popyt na papiery skarbowe może być także związany z operacjami banku centralnego. NBP skupując obligacje od banków komercyjnych przyczynia się do tego, że muszą one uzupełniać swoje portfele i aktywnie skupują to, co mogą. Poniedziałkowy spadek przesunął przedział wahań dla 10-latek do 1,30-1,45 proc. Przedział ten ma szanse się utrzymywać, choć bardziej spodziewam się wzrostu rentowności do 1,50 proc." - powiedział główny ekonomista TMS Brokers.

W poniedziałek GUS podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2020 r. spadła o 7,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,9 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 8,6 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w maju rdr o 12,9 proc. i wzrost mdm o 8,1 proc. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 13,4 proc. rdr.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,679 proc. (-2 pb), a niemieckich -0,455 proc. (-3,9 pb).