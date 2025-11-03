Konieczność wymiany dokumentów w 2025 roku

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Cyfryzacji portalowi businessinsider.com.pl, w 2025 roku ponad 3,37 miliona polskich obywateli będzie musiało wymienić swoje dowody osobiste, ponieważ kończy się ich termin ważności. Obowiązek ten dotyczy w szczególności osób urodzonych w latach 1997 oraz 1987.

Terminy ważności dowodów osobistych (e-dowód)

Według informacji zamieszczonych na stronie rządowej, e-dowód z odciskami palców, wydany po 7 listopada 2021 roku, jest ważny przez:

10 lat – dla osób, które ukończyły 12. rok życia.

5 lat – dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia.

12 miesięcy – w sytuacji, gdy pobranie odcisków palców jest niemożliwe z przyczyn niezależnych.

Warto regularnie sprawdzać datę ważności na swoim dokumencie.

Jak wymienić dowód osobisty?

Osoby, których dowód traci ważność, powinny złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Instrukcje rządowe wskazują na trzy dostępne metody składania wniosku:

Online (przez internet). Przez aplikację mObywatel. Osobiście w urzędzie gminy.

Ważne wymogi urzędowe dotyczące wymiany dowodu osobistego

Nawet po złożeniu wniosku online lub przez mObywatela, wizyta w urzędzie jest niezbędna. Jest to konieczne, aby pobrać odciski palców i złożyć wzór podpisu. Po wysłaniu wniosku elektronicznie, na dopełnienie formalności w urzędzie mamy 30 dni, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. Odebrać nowy dowód należy zawsze osobiście w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zdjęcie o wymiarach 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość). Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Konsekwencje posiadania nieważnego dowodu osobistego

Zgodnie z polskim prawem, każdy pełnoletni obywatel ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Choć istnieje jego elektroniczny odpowiednik w aplikacji mObywatel, wersja fizyczna dokumentu jest obowiązkowa. Zaniedbanie terminu wymiany i posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym naraża obywatela na kosztowne konsekwencje finansowe. Kara grzywny za ten czyn może sięgnąć nawet 5000 zł. Z tego względu kluczowe jest pilnowanie daty ważności dokumentu.