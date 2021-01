Według AP bitcoin jest postrzegany przez inwestorów jako tzw. magazyn wartości, podobnie jak złoto i inne metale szlachetne.

Cytowany przez agencję menedżer funduszu Amplify Transformational Data Sharing ETF Mike Venuto wskazuje, że kryptowaluta ta najpewniej długo jeszcze będzie postrzegana w taki sposób i nie upowszechni się jako popularny środek płatniczy. "Czy będzie można zapłacić bitcoinem za kawę? Najpewniej nie jego obecnie dostępną wersją" - stwierdził w rozmowie z AP Venuto.

Agencja dodaje, że do kolejnego wzrostu wartości bitcoina mocno przyczynia się uwaga, jaką kryptowalucie poświęcają media. Inwestorzy obracający kryptowalutami oraz firmy zajmujące się ich pozyskiwaniem ostrzegają, aby opinia publiczna zachowała ostrożność względem ostatnich wzrostów wartości bitcoina i przygotowała się na dużą niestabilność jego kursu.

Ostatnie trzy lata to dla bitcoina czas dużych wahań cenowych. Kryptowaluta zadebiutowała na Wall Street w grudniu 2017 roku i szybko osiągnęła wówczas ogromną wartość 19,3 tys. dolarów za token. Kurs bitcoina zanurkował w 2018 roku, plasując się na poziomie mniej niż 4 tys. dolarów i do czasu obecnych wzrostów oscylował w przedziale od 5 tys. do 10 tys. dolarów za token.

AP zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat wiele firm wdrożyło technologię blockchain (łańcucha bloków) pozwalającą na obsługę cyfrowych walut takich jak bitcoin, litecoin czy eter. Zastosowania kryptowalut nie poszerzyły się jednak znacząco - wciąż ich głównymi użytkownikami pozostają podmioty nie darzące tradycyjnego systemu bankowego zaufaniem, a także przestępcy zajmujący się praniem brudnych pieniędzy i poszukujący stabilnego magazynu wartości.

Przed ryzykiem związanym z inwestycjami w kryptowaluty ostrzegały również Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego, które wielokrotnie zwracały uwagę, iż wirtualne waluty nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa i nie są prawnym środkiem płatniczym.

Jak podkreśliły obie instytucje, obrót kryptowalutami w Polsce nie narusza prawa krajowego, jednakże ich posiadanie wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, takimi jak utrata środków z powodu kradzieży np. podczas cyberataku, a także brak gwarancji i powszechnej akceptowalności. Istotnym zagrożeniem jest również ryzyko możliwości oszustwa, które według krajowych regulatorów może przybierać charakter piramidy finansowej i prowadzić do utraty środków finansowych inwestorów.