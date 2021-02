"Spodziewam się, że do końca tygodnia kurs EUR/PLN będzie wahać się poniżej poziomu 4,50. Z jednej strony złotego wspierać mogą solidne krajowe dane, z drugiej widać jednak, że inwestorzy zbytnio obawiają się interwencji NBP, żeby pociągnąć kurs wyraźnie niżej. Nie zachęca ich także widoczna we wtorek zmienność eurodolara" - ocenił Piotr Popławski.

Ekonomista zwrócił uwagę, że choć poniedziałkowy odczyt krajowej inflacji był wyższy od oczekiwań (w styczniu wzrost 2,7 proc. rdr wobec konsensusu 2,4 proc.), to nie spodziewa się zmian w polityce monetarnej NBP. Oczekiwania, że inflacja pozostanie na podwyższonych poziomach są jednak globalne, inwestorzy za granicą dyskontują więc spodziewane podwyżki stóp procentowych w USA. Krajowe dane mają zatem mniejsze znaczenie i przeważać będą nastroje panujące na rynkach bazowych.

We wtorek do godz. 13.30 dolar osłabiał się wobec euro, w drugiej części dnia trend uległ odwróceniu i dolar odrobił całość ruchu, docierając do poziomu 1,21. Podążający za tym ruchem USD/PLN wzrósł do 3,7150. Z kolei EUR/PLN od rana szedł lekko w górę kończąc dzień nieco ponad grosz wyżej, w okolicy 4,9550.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności na rynkach bazowych kontynuowały wzrosty. Na koniec dnia chodowość na środku i długim końcu krajowej krzywej była po około 5 pb wyżej niż dzień wcześniej. Rentowność papierów 10-letnich jest na poziomach z grudnia 2020 r.

"Na krajowym rynku długu także rozgrywany jest globalny scenariusz podwyżek stóp za granicą. Będzie to prawdopodobnie bardziej widoczne na swapach stopy procentowej i skutkować będzie zawężeniem różnicy wobec rentowności SPW. Do końca tygodnia dochodowość krajowych 10-latek może jeszcze wzrosnąć, nawet o 5 pb. Ryzyko przekroczenia grudniowych szczytów jest zatem solidne" - powiedział Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,260 proc. (+6 pb), a niemieckich -0,367 proc. (+1,7 pb).