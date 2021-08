Z komunikatu GPW wynika także, że w I połowie 2021 r. na głównym rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 21 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I połowie 2020 r.

Reklama

W I półroczu 2021 r. krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 24 proc. obrotów na głównym rynku akcji GPW, to o 2 punkty procentowe więcej niż w I półroczu 2020 r. i jednocześnie to rekordowy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady – poinformowała GPW.

„Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 88 proc. obrotów, co stanowi spadek o 5 pp. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, o 4 pp. więcej rdr. Instytucje odpowiadały za 6 proc. obrotów o 1 pp. więcej niż w tym okresie przed rokiem” – poinformowano w komunikacie GPW.

Giełda wskazała także, że w pierwszej połowie br. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 34 proc. (-8 pp. rdr), a opcjami 42 proc. (-7 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 9 pp. rdr, do 29 proc. w obrotach kontraktami, i był to udział najwyższy w historii, zarówno w wynikach za pierwsze półrocze, jak i cały rok w ciągu ostatnich 10 lat.

Udział inwestorów zagranicznych wzrósł również na opcjach i wyniósł 35 proc. (+ 5 pp. rdr). Stanowił również najwyższy odsetek w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 37 proc. (-1 pp. rdr), a na rynku opcji zwiększył się do 23 proc. (+2 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 49 proc. i 51 proc. – wskazała GPW.

„Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 13 pp. rdr do 26 proc. w pierwszej połowie 2021 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł do 1 proc. (+1 pp. rdr), natomiast inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 12 pp. rdr do 73 proc., co stanowi rekord wyników z ostatniej dekady” – stwierdzono w komunikacie.