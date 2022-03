Na Comex miedź zwyżkuje o 0,95 proc. i jest po 4,6160 USD za funt.

Inwestorzy na rynkach metali nadal kierują uwagę na nikiel, którego notowania w ciągu 2 pierwszych dni tego tygodnia wzrosły w Londynie o 250 procent. To spowodowało, że giełda LME zawiesiła handel tym metalem.

Na giełdzie Shanghai Futures Exchange (SHFE) - najważniejszej giełdzie towarowej Chin - nikiel zniżkował w czwartek w dostawach na marzec o 13,5 proc. do 220.000 juanów za tonę (34.807 USD). Na SHFE zawieszono natomiast handel niklem w dostawach na VIII po tym, jak zniżkował on o dzienny limit 17 proc. - do 211.500 juanów/t.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 208 USD do 10.002 USD za tonę.