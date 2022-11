Sam Bankman-Fried, założyciel FTX, ogłosił na Twitterze, że kierowana przez niego giełda podpisała porozumienie z Binance.

Dyrektor wykonawczy Binance Changpeng “CZ” Zhao potwierdził tę informację na Twitterze, wyjaśniając, że giełda FTX poprosiła o pomoc, gdyż grozi jej poważne ryzyko utraty płynności. Zhao we wpisie zapowiedział, że kierowana przez niego Binance podpisała z FTX niewiążący list intencyjny, aby w pełni przejąć FTX i dzięki temu zapobiec utracie płynności.

Załamanie na rynku krypto

Informacja ta wywołała popłoch wśród inwestorów. Bitcoin, największy token pod względem wartości rynkowej, stracił we wtorek prawie 10 proc., zaś w ciągu dnia jego wartość spadała nawet do 17 300 dol. – to najniższy poziom od listopada 2020 roku. W środę największa kryptowaluta kontynuuje spadki, a obecnie za jednego Bitcoina trzeba płacić 17 884 dol.

Z kolei Ethereum zanurkowało o 18,2 proc. do wartości 1311,5 dol., wcześniej dotykając poziomu 1228,89 dol. Obecnie za drugą największą krypowalutę na świecie trzeba płacić 1245,11 dol. - wynika z danych coinmarketcap.com

Spadki widać też w przypadku zdecydowanej większości tokenów, takich jak na przykład Polkadot, Avalanche czy Solana.

Wielka niepewność

Binance i FTX to jedne z największych giełd kryptowalut na świecie, gdzie inwestorzy mogą kupić, sprzedawać i przechowywać tokeny. Binance już od dłuższego czasu jest największą giełdą na pod względem wolumenu, zaś FTX znajduje się wśród pięciu największych giełd krypto na świecie – wynika z danych CoinMarketCap.

Założyciele tych giełd - Changpeng “CZ” Zhao oraz Sam Bankman-Fried to jedne z najbardziej widocznych i charyzmatycznych osób w świecie kryptowalut.

Podpisanie przez nich listu intencyjnego ws. przejęcia, choć zostało ujęte w kontekście pomocy użytkownikom, to wciąż kryje wiele niejasności. Nie wiadomo bowiem, co to dokładnie oznacza dla użytkowników tych giełd, a co najważniejsze, nie ma także informacji, co stanie się z kontami użytkowników FTX po przejęciu tej giełdy przez Binance.

Analitycy rozważają kilka scenariuszy. Binance może rzeczywiście przejąć FTX, może również odstąpić od tej transakcji, może także przejąć tylko część aktywów FTX. Nie ma też jasności co do tego, czy po ewentualnej transakcji przejęcia FTX będzie funkcjonowało jako osobna jednostka.