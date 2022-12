W czwartek ok. 9.30 kontrakty styczniowe na gaz ziemny taniały o 5,74 proc., do 92,14 euro za MWh. Spadały też, 0 5,63 proc., ceny gazu w dostawach na luty. Za kontrakty te płacono 94 euro za MWh. Gaz w dostawach na marzec wyceniany był z kolei na 94,61 euro za MWh, co oznacza obniżkę o 5,52 proc.

W środę po godz. 17 kontrakty styczniowe kosztowały 99,5 euro za MWh. Za gaz w dostawach na luty płacono natomiast 99,5 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., notowania przekraczały 349 euro za MWh.(PAP)