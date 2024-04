Kruszec osiągnął szczyt na poziomie 2 304,96 dolarów za uncję. Także srebro zyskuje na wartości, utrzymując się blisko najwyższego poziomu od prawie trzech lat. Cena srebra z dostawą natychmiastową niewiele się zmieniła po osiągnięciu 27,3355 dolarów za uncję, najwyższego poziomu od czerwca 2021 r., podczas gdy pallad i platyna nieznacznie zyskały na wartości.

Co napędza hossę na rynku metali szlachetnych?

Rajd cen metali szlachetnych podtrzymały środowe zapewnienia prezesa Fed Jerome'a Powella, że prawdopodobnie „w pewnym momencie w tym roku” rozpocznie się proces obniżania kosztów pożyczek. Oczekiwania rynku co do spodziewanych obniżek stóp procentowych to tylko jeden z powodów hossy na złocie.

Najnowsze dane zebrane przez Światową Radę Złota pokazały, że w lutym banki centralne w dalszym ciągu zwiększały swoje zasoby złota, co oznaczało dziewiąty miesiąc z rzędu akumulacji. W zakupach dominowały Chiny, ale chętnymi nabywcami były także Indie i Kazachstan.

Zakłopotanie rynku

Mimo to wzrost cen złota wprawił niektórych obserwatorów rynku w zakłopotanie, zwłaszcza że realne stopy procentowe w USA nadal pozostały podwyższonym poziomie, co zwykle jest niekorzystnym czynnikiem dla złota.