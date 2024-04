Złoto podrożało, ustanawiając nowy rekord na poziomie powyżej 2288 dolarów za uncję. Po osiągnięciu szczytu cena się ustabilizowała, notując niewielkie zmiany. Także srebro drożeje, osiągając ceną 26 dolarów za uncję, to najwięcej od dwóch lat.

Mary Daly, prezes Fed z San Francisco, i jej odpowiedniczka Loretta Mester z Cleveland stwierdziły, że w 2024 r. prawdopodobnie nastąpią trzy obniżki stóp procentowych.

Oczekiwane obniżki stóp procentowych

Cena złota wzrosła w tym roku o prawie 11 proc., ustanawiając po drodze szereg rekordów. W ocenie analityków wzrost cen kruszcu związany jest z oczekiwaniami, że na horyzoncie pojawią się niższe stopy procentowe w USA, które są korzystne dla metali szlachetnych.

Tymczasem dane pokazują, że amerykańska gospodarka pozostaje solidna, co budzi pewne wątpliwości co do prawdopodobnego terminu jakichkolwiek obniżek stóp procentowych przez Fed.

W wystąpieniu, które zaplanowane jest na środę, przewodniczący Fed Jerome Powell ma zaprezentować swoje perspektywy polityczne.

Pod koniec tygodnia poddane zostaną także analizie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, przy czym, jak wynika z ankiety Bloomberg, spodziewany jest znaczny wzrost zatrudnienia.

Zagrożenia geopolityczne napędzają rajd złota

W tym roku ceny kruszcu rosły także z powodu obaw geopolitycznych, a rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie jeszcze bardziej wzmocniły atrakcyjność metali szlachetnych.

Iran poprzysiągł zemstę Izraelowi po tym, jak obwinił go za nalot na irańską ambasadę w Syrii. Tymczasem prezydent USA Joe Biden przedstawił najsurowszą jak dotąd krytykę postępowania Izraela od rozpoczęcia kampanii wojskowej przeciwko Hamasowi w Gazie.

O 13:50 miejscowego czasu na giełdzie w Singapurze cena złota na rynku spot była na poziomie 2284,86 dolarów za uncję. Wcześniej cena złota osiągnęła rekordowy poziom 2288,40 dolarów. Cena srebro wspięła się do 26,5567 dolarów za uncję, najwyższego poziomu od marca 2022 r. Także ceny platyny i palladu wzrosły, podczas gdy indeks Bloomberg Dollar Spot Index pozostał stabilny.