"Na krajowym rynku walutowym zgodnie z oczekiwaniami sesja przebiega spokojnie, a niewielki charakter zmian potwierdzają jednogroszowe wahania kursu EUR/PLN. Czekamy na nowe impulsy. W szerszym układzie eurozłoty pozostaje w konsolidacji między 4,385 a 4,420 i nie oczekujemy, żeby do końca tygodnia miało się coś zmienić" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz.

Analityk zwrócił uwagę na spadek kursu USD/PLN w pobliże 3,70, czyli do poziomów notowanych ostatnio w październiku 2018 r.

"W ubiegłym tygodniu kurs EUR/USD przejściowo zbliżył się do 1,19 i widać, że ten ruch jest teraz kontynuowany. Przy stabilnym EUR/PLN, konsekwencją osłabiania się dolara wobec euro jest powrót USD/PLN do spadków" - dodał.

RYNEK DŁUGU

W środę na krajowym rynku długu skarbowego doszło do 3 punktowych wzrostów na środku i na długim końcu krzywej rentowności.

Reklama

"Długi koniec krajowej krzywej rentowności wiernie kopiuje to, co dzieje się na rynkach bazowych. W szczególności 10-latki naśladują Bunda w taki sposób, żeby utrzymać spread między nimi na poziomie około 180 pb i to jest głównym wyznacznikiem zmian. Krótki koniec pozostaje zależny od czynników lokalnych, długi od globalnych, jednak w obu przypadkach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja notowań. Na rynku panuje wakacyjny marazm" - powiedział Sutowicz.

Analityk wskazał, że w czwartek odbędzie się przetarg zamiany, na którym Ministerstwo Finansów sprzeda papiery OK0423, PS0425, WZ0525, WZ1129, DS1030 i WS0447, a odkupi DS1020, WZ0121, PS0421, OK0521.

Ocenił jednak, że przetarg ten nie powinien mieć wpływu na notowania, a najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będą publikowane w piątek o godz. 14.30 dane z rynku pracy w USA.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,538 proc. (+2,5 pb), a niemieckich -0,516 proc. (+3,5 pb).