"Złoty jest dosyć stabilny i dziś porusza się wokół 4,40. Myślę, że pozostaniemy stabilni, chyba, że coś niespodziewanego się wydarzy na świecie i wtedy waluta powróci na słabsze poziomy, ale raczej spodziewałabym się stabilizacji. Widać, że sierpień jest mocno wakacyjnym okresem, niewiele się dzieje" - powiedziała Kurtek.

W krótkim terminie na krajowym rynku długu możliwe są spadki rentowności.

"W porównaniu do poniedziałku, we wtorek mamy wyraźne wzrosty rentowności, to ewidentne odreagowanie wczorajszych spadków. Druga rzecz, to bardzo duża poprawna nastrojów na światowych giełdach, dzięki lepszym informacjom jakie napływają z USA na temat liczby zakażeń koronawirusem i pakietu stymulacyjnego. W Niemczech z kolei mieliśmy wyższy od oczekiwań wskaźnik nastrojów ZEW. Jest kilka czynników, które wpływają pozytywnie" - powiedziała PAP Biznes ekonomistka.

"W kolejnych dniach obawiam się, że raczej nie mamy co liczyć, że te dobre nastroje będą się utrzymywać. Będziemy pewnie obserwować zmienność nastrojów. Nie jest wykluczone, że jutro te nastroje znowu się trochę pogorszą i wtedy na rynku długu znowu zobaczymy spadki rentowności. Być może nie aż w tak dużej skali, jak dziś obserwujemy w przypadku wzrostów. Spodziewałabym się, że jeżeli jutro nastąpi pogorszenie nastrojów to spadki rentowności mogą wynieść 2-3 pb" - dodała.