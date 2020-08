"W środę kurs EUR/PLN odreagował spadki z początku tygodnia. W ostatnim czasie rynek wykorzystuje takie próby zejścia poniżej 4,38, jaka miała miejsce we wtorek, do sprzedaży złotego, gdzie punktem odniesienia jest 4,39-4,40. Widać zatem, że w dzisiejszym odreagowaniu znaczenie miały czynniki czysto rynkowe, przez które kurs wraca do 4,40" - powiedział Konrad Białas.

"W najbliższym czasie na apetyt na ryzyko mogą wpływać odczyty PMI. Pierwszym reakcją na dobre dane może być wzrost eurodolara, co powinno przełożyć się na umocnienie złotego" - dodał.

Serię publikowanych w piątek wstępnych PMI za sierpień rozpoczną dane z Japonii (godz. 2.30), następnie Francja( godz. 9.15), Niemcy (godz. 9.30), UE - (godz. 10.00) i USA (godz. 15.45).

RYNEK DŁUGU

W środę cała krzywa rentowności krajowych SPW przesunęła się o około 1 pb w dół, choć w ciągu dnia spadki sięgały 3 pb na długim końcu.

"Na krajowym rynku długu rentowności powracają do poprzednich poziomów, po tym jak 10-latki zbliżyły się do 1,4 proc. Spodziewam się, że w drugiej połowie sierpnia rynek będzie wygaszany i będzie stabilizował się wokół 1,35 proc. Nie powinniśmy już zobaczyć takich wzrostów jak w ostatnich dniach" - powiedział Konrad Białas.

Ekonomista wyjaśnił, że zaplanowana na sierpień niska podaż obligacji będzie wspierać niższe rentowności.

"Zwykle gdy zbliża się duża aukcja obligacji na rynku pierwotnym, banki uwalniają kapitał pod zakup nowych papierów sprzedając obligacje na rynku wtórnym, przez co rentowności rosną. Na sierpień nie ma zaplanowanych dużych aukcji, stąd spodziewam się stabilizacji. Zwłaszcza, że również na rynkach bazowych zeszłotygodniowy wyskok rentowności jest teraz wygaszany" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,657 proc. (- 1,2 pb), a niemieckich -0,474 proc. (-1,7 pb).