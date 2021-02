"W środę złoty osłabiał się w stosunku do euro i dolara. Wpływ na słabszego złotego miało oczekiwanie inwestorów na komunikat po posiedzeniu RPP. Choć nikt nie spodziewał się zmian stóp procentowych, to inwestorzy oczekiwali na retorykę RPP dotyczącą polityki kursowej. Przypomnijmy, że w poprzednim komunikacie RPP było stwierdzenie o możliwych kolejnych interwencjach NBP na rynku walutowym" – powiedziała Monika Kurtek.

Ekonomistka oceniła, że złoty nadal ma potencjał do umacniania się.

"W związku z tym, że w komunikacie RPP powtórzona została informacja o możliwych interwencjach NBP na rynku walutowym, będzie to cały czas czynnik niepewności dla rynku. Z drugiej strony może pojawiać się dalej chęć +testowania+ NBP. Kurs EUR/PLN w najbliższych dniach pozostanie prawdopodobnie poniżej 4,50, a może nawet schodzić na nieco niższe poziomy, w okolice 4,45-4,47" - powiedziała.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 3 lutego utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Reklama

"Czekamy teraz na piątkową konferencję prezesa NBP A.Glapińskiego" - dodała Monika Kurtek.

W środę ok. godziny 16.45 kurs EUR/PLN wynosi 4,4885 i jest ponad ok. 1 gr wyżej niż we wtorek po południu. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7373 - 1,7 gr wyżej jak we wtorek.

"Z kolei na rynkach globalnych w środę widać było umiarkowaną poprawę nastrojów. Największe zainteresowanie na rynku wzbudziła informacja, że Mario Draghi otrzymał w środę od prezydenta Włoch Sergio Mattarelli misję utworzenia nowego rządu. Informacja została przyjęta pozytywnie przez inwestorów. Jednak kurs EUR/USD nie zareagował gwałtownie na tę informację, ponieważ sporą niewiadomą pozostaje, czy Mario Draghi zdoła taki rząd utworzyć. Kurs EUR/USD zakotwiczył przy poziomie 1,20" – powiedziała.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek w środę zwyżkowały 3,26 pb do 1,20 proc. Z kolei rentowności 5-latek są na poziomie 0,54 proc. (bez zmian), a 2-latki są przy 0,02 proc. (bez zmian).

"Na rynkach bazowych obserwowaliśmy w środę wzrosty rentowności papierów dłużnych. Wpływ na taką sytuację miała m.in. wspomniana poprawa nastrojów na rynkach. W Polsce rentowności także wzrosły, choć można było dostrzec rosnącą niepewność, w miarę jak wydłużał się czas oczekiwania na decyzję RPP. W kolejnych dniach spodziewam się, że krajowe SPW będą podążały za rynkami bazowymi" – powiedziała Monika Kurtek.

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował w środę obligacje serii PFR0330B za 1,25 mld zł - poinformował na Twitterze prezes PFR Paweł Borys. Emisja przeznaczona jest na realizację Tarczy 2.0 dla mikro, małych i średnich firm oraz Tarczy dla dużych firm.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,117 proc. (+1,1 pb), a niemieckich -0,470 proc. (+1,7 pb).