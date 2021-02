"W trakcie czwartkowych notowań kurs EUR/PLN wraca w okolice 4,4950, co nie powinno specjalnie dziwić. Z komunikatu po środowym posiedzeniu RPP można było wyczytać, że NBP pozostanie aktywny na rynku walutowym. W piątek o godz. 14. odbędzie się konferencja prezesa Glapińskiego i to od jego retoryki, przynajmniej częściowo, zależeć będą notowania. Zobaczymy jakie są jego determinacje i jak odniesie się do pomysłu obniżek stóp procentowych do ujemnych poziomów" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Spodziewam się jednak, że retoryka zostanie utrzymana bez zmian, przez co kolejny tydzień, a być może cały miesiąc przebiegać będzie pod znakiem stabilizacji EUR/PLN w okolicy 4,50. Aż do czasu marcowego posiedzenia RPP" - dodał.

Ekonomista zwrócił uwagę, że w czwartek dolar kontynuował powolne umocnienie wobec euro i przebił poziom 1,20.

"W ostatnich dniach umocnienie dolara jest raczej niewielkie, przy czym kurs pokonał barierę 1,20. Brak jest fundamentalnych impulsów przemawiających zarówno za umocnieniem jak i za osłabieniem dolara. Ruch ten ma więc raczej charakter techniczny i poruszamy się w rozpoczętym w styczniu kanale spadkowym" - ocenił.

Na czwartkowej sesji kurs EUR/PLN lekko zwyżkował i wrócił w okolice 4,495. W tym czasie USD/PLN rósł silniej i dotarł do poziomu 3,75.

Rynek długu

W czwartek rentowności krajowych SPW poszły w górę po około 2 pb na środku i na długim końcu krzywej.

"Krajowy dług pozostaje mocny. Po czwartkowym przetargu poziom finansowania potrzeb pożyczkowych postępuje i przekracza już 50 proc. Sprzedano obligacje za 4,5 mld zł, przy czym ciekawostką jest, że po raz pierwszy w historii MF udało się uplasować dług po cenie nominalnej, co oznacza, że rentowność papierów 2-letnich wyniosła 0 proc. To pokazuje skalę popytu na krajowym rynku. Liczymy, że ta siła w najbliższych dniach lub nawet tygodniach nie ustąpi" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Rentowności na krótkim końcu będą oscylowały wokół historycznych minimów, a długi koniec powinien do nich dotrzeć" - ocenił.

Na czwartkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0423, PS0425, WZ1126, DS1030 i WZ1131 za 4.511,834 mln zł i odkupiło obligacje PS0421, OK0521, PS0721 i DS1021 łącznie za 4.522,121 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie. MF podało, że po czwartkowym przetargu zamiany obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. wynosi ok. 51 proc.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,150 proc. (bez większych zmian), a niemieckich -0,457 proc. (+1 pb).