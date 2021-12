"Spodziewam się, że jutrzejszy przekaz po posiedzeniu Fed będzie jastrzębi, co powinno wzmocnić dolara, a dla złotego będzie raczej niekorzystne. Przy neutralnej dla krajowej waluty narracji ze strony EBC, kurs EUR/PLN może dotrzeć do 4,65-4,67" - ocenił Piotr Popławski.

Wskazał, że poza środowym posiedzeniem Fed i czwartkowym EBC, na najbliższe dni nie zaplanowano publikacji danych, które mogłyby istotnie wpłynąć na notowania złotego, przez co kurs EUR/PLN prawdopodobnie również na tych poziomach zakończy rok.

"To ostatni tydzień normalnego handlu i w kolejnym tygodniu zmienność na rynku pewnie zmaleje" - dodał.

Zwrócił uwagę na wtorkowe dane z NBP - deficyt w obrotach bieżących w październiku 2021 r. wyniósł 1.791 mln euro wobec konsensusu 1.187 mln euro deficytu.

"Dane o bilansie wyszły fatalnie. Duży deficyt oznacza dla złotego tyle, że nie będzie szybkiej perspektywy do umocnienia" - ocenił.

W trakcie wtorkowej sesji złoty umacniał się zarówno wobec dolara, jak i euro. Po południu EUR/PLN jest 0,3 proc. niżej, w okolicy 4,627, a USD/PLN zniżkuje o 0,4 proc. do 4,10. Z kolei EUR/USD rośnie o 0,1 proc. i jest tuż poniżej 1,13.

RYNEK DŁUGU

Rentowności SPW poszły we wtorek w górę o kilka pb na środku i długim końcu krzywej rentowności.

"Na rynku długu czynniki są w zasadzie podobne jak na walucie. Lokalnie raczej nic nie będzie miało większego znaczenia, a kluczowe będzie posiedzenie Fed. Globalnie rentowności będą stabilne lub lekko wyżej, także papierów krajowych" - powiedział Popławski.

"Ruch w górę byłby większy, gdyby nie obawy o nowy wariant koronawirusa i ryzyko, że Anglia wprowadzi lockdown" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w górę o ok. 4 pb do 1,467 proc., a niemieckich zwyżkuję o ponad 2 pb do -0,357 proc.