W czwartek na rynku walutowym nie doszło do większych zmian. Złoty stracił do euro ok. 0,43 proc. i wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,67 zł. Z kolei w stosunku do dolara, który ok. 17-tej kosztował 4,2 zł, złoty zyskał niecałe 0,3 proc.

Frank szwajcarski również zyskał w stosunku do złotego – po wzroście w ciągu dnia o 0,3 proc. waluta Szwajcarii kosztowała niespełna 4,5 zł.