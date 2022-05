"W środę na rynku walutowym nie było jakichś mocnych kierunkowych ruchów, a złoty lekko się umocnił i pozostaje w lokalnym trendzie aprecjacyjnym" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Zdaniem stratega PKO BP złotego w najbliższych dniach wspierać będą dwa czynniki.

"Obecnie złotemu pomaga oczekiwane zatwierdzenie KPO i nie chodzi tutaj o przepływy finansowe, gdyż te zapewne będą odsunięte w czasie. Istotny jest tutaj kontekst kredytowy. Decyzje zatwierdzające KPO wzmacniają naszą wiarygodność jako członka UE i to ma moim zdaniem znaczenie" – powiedział Budzicki.

Drugim czynnikiem wspierającym złotego mogą być piątkowe dane makro z Polski.

"Dane te w moim oczekiwaniu pokażą dobrą koniunkturę na początku II kwartału" – powiedział strateg PKO BP.

W takim otoczeniu Budzicki zakłada, że krótkoterminowym celem dla EUR/PLN mogą być okolice 4,61, gdzie znajdują się kolejne, techniczne wsparcia.

W piątek, 20 maja br. o godzinie 10.00 GUS opublikuje szereg danych makro z Polski za kwiecień br. Będą to ceny i dynamika produkcji, poziom i zmiana zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz dane o wynagrodzeniach.

O godzinie 16.15 kurs EUR/PLN spada o 0,24 proc. do 4,6407, a USD/PLN rośnie o 0,12 proc. do 4,4150. Na rynkach bazowych para EUR/USD spada o 0,35 proc. do 1,0513.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu, środowa sesja przyniosła nieco wyższe rentowności, choć trudno mówić o jakichś większych ruchach. Na rynku nie było żadnych istotnych danych, które mogłyby zmienić znacząco ceny rynkowe, choć w Polsce odbyły się dwie sprzedaże obligacji. Bardziej istotna była aukcja organizowana prze BGK" – powiedział strateg PKO BP.

"Papiery oferowane przez BGK są głównie kupowane przez inwestorów krajowych, a jak wiemy TFI notują w ostatnich miesiącach znaczące odpływy środków ze swoich funduszy dłużnych. W tym świetle sprzedaż papierów za 1,26 mld zł pokazuje, że popyt na rynku się utrzymuje i jest to moim zdaniem pozytywny sygnał dla rynku" - powiedział.

Zdaniem Budzickiego, środowa sprzedaż łącznie z kwietniowymi aukcjami długu oferowanego przez MF pokazują, że na rynku są inwestorzy, którzy coraz bardziej wierzą w koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce i widzą kończący się cykl wzrostowy rentowności obligacji.

"Inwestorzy ci powoli zaczynają budować portfele licząc na zmianę trendu w II połowie roku" – powiedział Budzicki.

Jak powiedział strateg PKO BP, w czwartek na rynku nie ma publikacji jakichś istotnych danych, a tym samym – jego zdaniem - należałoby oczekiwać utrzymania dotychczasowych trendów.

"Dopiero piątkowe publikacje danych makro z Polski mogą wpłynąć negatywnie na krajowy rynek długu, gdyż pomimo obaw o wzrost gospodarczy, powinny one pokazać dobrą koniunkturę na początku II kwartału br." - dodał.

W krótkim terminie Budzicki oczekuje stabilizacji krajowego długu w okolicach obecnych poziomów i dla obligacji 2-letnich rentowności w pobliżu 6,3 proc.

"Obligacje 10-letnie mogą zachować się lepiej i moim zdaniem jest przestrzeń do spadku rentowności do okolic 6,5 proc." - powiedział.

"Patrząc na rynek w średnim terminie, myślę że zobaczymy jeszcze wzrost rentowności wspierany przez kolejne posiedzenia RPP, kolejne odczyty inflacji, jednak w okolicach czerwca można oczekiwać przechodzenia rynku w trend boczny" – dodał strateg PKO BP.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 2,2 pb do 2,948 proc., a niemieckich zwyżkują o 0,4 pb do 1,054 proc.