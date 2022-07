"Złoty drugi dzień z rzędu się umacnia, choć ruch ten jest dość dziwny, gdyż EUR/USD pozostaje w kilkudniowej konsolidacji, a w piątek nieco zniżkuje. To sugerowałoby presję w kierunku przeceny złotego, a póki co takiej presji nie ma"- powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Ekonomista zakłada jednak, że złoty może się w najbliższym czasie osłabiać.

"Sentyment globalny pozostaje niekorzystny, gdzie materializują się ryzyka recesyjne. Lokalnie natomiast złoty traci wsparcie ze strony oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych, które to oczekiwania stopniowo topnieją" – powiedział.

"Zachowanie złotego odbiega również od walut regionu, gdzie węgierski forint się osłabia, a czeska korona pozostaje relatywnie stabilna. Dopóki jednak EUR/PLN pozostaje w zakresie 4,70-4,80, to zmiany takie są akceptowane, a kierunek dalszego trendu jest sprawą otwartą" – dodał Sutowicz.

O godzinie 15.47 EUR/PLN spada o 0,35 proc. do 4,7438, a USD/PLN idzie w górę o 0,1 proc. do 4,6721. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,41 proc. do 1,0155.

RYNEK DŁUGU

"W piątek na krajowym długu mają miejsce ograniczone zmiany. Obserwujemy stabilizację długiego końca krzywej na 5,8 proc. i względną stabilizację krótkiego jej końca w okolicach 6,93 proc. Sesja jest z gatunku +niemrawych+ choć w otoczeniu rynku sporo się działo" – powiedział ekonomista.

Jak wskazał Sutowicz, kalendarium danych makro było bogate.

"W Polsce mieliśmy wstępny odczyt inflacji CPI, który był zgodny z oczekiwaniami, a tym samym nie miało to wpływu na dług. Było jednak więcej danych z rynków bazowych i jeszcze one przyjdą"- dodał.

"W przyszłym tygodniu poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy oraz wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, które mogą być istotne dla rynku, gdyż jak zapowiedział Fed i ECB, swoje decyzje w sprawie stóp będą uzależniać od napływających danych. Tym samym waga publikacji danych makro wzrosła" - wskazał.

"Dane z rynków bazowych będą wpływały na EUR/USD, a poprzez korelacje będzie przekładał się to na zachowanie EUR/PLN. Liczymy na utrzymanie relatywnie słabego sentymentu, a tym samym relatywnie słabego złotego" – podsumował ekonomista Banku Millennium.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. w Polsce wzrosły rdr o 15,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w lipcu o 15,4 proc. rdr i wzrostu o 0,4 proc. mdm.

W piątek na rynek napłynęło szereg danych makro z rynków bazowych, a między innymi: PKB i CPI z Francji, PKB i stopa bezrobocia z Niemiec, szacunek szybkiej inflacji z UE, oraz dane z USA – delator PCE, PMI z Chicago i wskaźnik zaufania konsumentów za lipiec 2022 r.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 2 pb do 2,701 proc., a niemieckich idą w górę o 6 pb do 0,864 proc.