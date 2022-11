"Rekordowo późna pora decyzji RPP trochę utrudnia pełną ocenę potencjalnej reakcji krajowego rynku. Zakładaliśmy brak zmian stóp procentowych i zakładaliśmy z tego tytułu niewielkie 1-2 groszowe osłabienie złotego z uwagi na fakt, że część uczestników rynku liczyła na powrót rady do cyklu podwyżek stóp. Tak się nie stało, więc w naturalny sposób złoty powinien trochę zareagować osłabieniem. To się częściowo już dzieje, bo przenosimy się na poziomie 4,71 i niewykluczone, że jutro to osłabienie będzie kontynuowane - tym bardziej, że to się wpisuje w scenariusz zmian walut regionu, ale też w scenariusz techniczny dla EUR/PLN" - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

"Z pełną reakcją trzeba poczekać do jutra, natomiast zakładam, że złoty będzie nieznacznie, ale jednak słabł w związku z tą decyzją, która część uczestników rynku rozczarowała. Tym bardziej, że rada miała też argumenty ku temu, by ten cykl podwyżek wznowić" - dodał.

Jak wskazał, stabilizatorem będzie w czwartek oczekiwanie na konferencję prezesa NBP, gdzie rynek pozna więcej szczegółów.

"Rada zapoznała się z projekcją, co będzie szczególnie ciekawe. Także podsumowując - zakładam, że złoty będzie nieco słabł, o grosz lub dwa. Jeden grosz już mamy zrobiony, drugi pewnie jutro dorobimy. To trochę będzie też zależało od tego, co usłyszymy jutro, ale zakładam, że usłyszymy coś zbliżonego do tego, co usłyszeliśmy w październiku" - powiedział ekonomista.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała 9 listopada wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie - stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc. Decyzja została opublikowana o godz. 18.25.

Ankietowani przed posiedzeniem RPP przez PAP Biznes analitycy byli niemal równo podzieleni co do tego, czy RPP utrzyma stopy bez zmian lub podniesie je o 25 pb.

kurs EUR/PLN rośnie o 0,48 proc. do 4,7130, a USD/PLN idzie w górę o 0,96 proc. do 4,7012. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,47 proc. do 1.0026. Ok. godz. 19.10rośnie o 0,48 proc. do 4,7130, aidzie w górę o 0,96 proc. do 4,7012. Parazniżkuje z kolei o 0,47 proc. do 1.0026.

RYNEK DŁUGU

"Jeśli chodzi o obligacje to decyzja RPP tylko trochę zmienia sytuację. Nie uważam, aby rynek miał wykasować swoje oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach, bo takie oczekiwania są. Zdaniem rynku, docelowa stopa jest 75-100 pb. wyżej niż obecnie, natomiast te oczekiwania zostaną przesunięte na kolejne miesiące, szczególnie na początek roku 2023" - ocenił Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

"W związku z tym, że te oczekiwania pozostaną, to jakichś większych zmian w rentowności z tego tytułu nie powinniśmy doświadczać. Dla krótkiego końca krzywej, dla 2-latki, ta informacja może wygenerować jakieś 5-10 pb. spadku, natomiast w takim średnim terminie ona nic wielkiego dla wyceny SPW nie robi" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 2,9 pb. do 4,157 proc., a niemieckich idą w dół o 1 pb. do 2,167 proc. Rentowności na krajowym rynku długu również nie wykazują dużych zmian.