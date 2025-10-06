Masowe składanie wniosków o Warunki Zabudowy (WZ)

Właściciele nieruchomości masowo składają wnioski o warunki zabudowy (WZ), dążąc do zabezpieczenia swoich praw do zabudowy przed wejściem w życie nowych planów ogólnych. Termin na uchwalenie tych planów przez samorządy upływa 30 czerwca 2026 roku.

Wzrost liczby wniosków i obawy wnioskodawców

Zgodnie z informacjami portalu prawo.pl, w wielu gminach zaobserwowano wzrost liczby składanych wniosków o WZ sięgający nawet 100 proc. w stosunku do lat poprzednich. Ten skok jest wynikiem obaw właścicieli działek, że po wprowadzeniu nowych regulacji i planów ogólnych budowa domów na niektórych ich gruntach może zostać uniemożliwiona.

Wyzwania dla samorządów i koszty obsługi

W związku z lawinowym wzrostem liczby spraw, samorządy podejmują działania, aby sprostać zadaniu. Polega to na zatrudnianiu dodatkowych pracowników lub zlecaniu przygotowania decyzji firmom zewnętrznym.

Koszty: Grzegorz Kmiecik z Urzędu Miejskiego w Łasku wskazał, że stawki za sporządzenie jednej decyzji WZ sięgają 500 zł. W większych miastach koszty obsługi tych wniosków mogą być jeszcze wyższe.

Kary za opóźnienia: Nowe przepisy wprowadzają mechanizm dyscyplinujący urzędy, przewidując karę do 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji WZ. Kara ta jest nakładana wyłącznie na wniosek inwestora, który nie otrzymał decyzji w ustawowym terminie.

Kontrowersje wokół planów ogólnych i limitu zabudowy

Portal money.pl donosi o obawach samorządowców związanych z koniecznością uchwalenia planów ogólnych dla wszystkich gmin do końca czerwca 2026 roku. Głównym punktem sporu jest limit powierzchni przeznaczonej pod zabudowę, który może wynieść maksymalnie 130 proc. prognozowanego zapotrzebowania.

Apel Samorządowców: Włodarze gmin apelują o zniesienie tego ograniczenia, argumentując, że prowadzi ono do paraliżu inwestycyjnego, hamuje lokalny rozwój (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach) oraz ogranicza elastyczność gmin w kształtowaniu polityki przestrzennej.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii

W odpowiedzi na te zastrzeżenia, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) wyjaśniło, że nowe zasady stanowią kontynuację racjonalizacji planowania rozpoczętej w 2015 roku i nie naruszają prawa własności działek.