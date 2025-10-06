Masowe składanie wniosków o Warunki Zabudowy (WZ)
Właściciele nieruchomości masowo składają wnioski o warunki zabudowy (WZ), dążąc do zabezpieczenia swoich praw do zabudowy przed wejściem w życie nowych planów ogólnych. Termin na uchwalenie tych planów przez samorządy upływa 30 czerwca 2026 roku.
Wzrost liczby wniosków i obawy wnioskodawców
Zgodnie z informacjami portalu prawo.pl, w wielu gminach zaobserwowano wzrost liczby składanych wniosków o WZ sięgający nawet 100 proc. w stosunku do lat poprzednich. Ten skok jest wynikiem obaw właścicieli działek, że po wprowadzeniu nowych regulacji i planów ogólnych budowa domów na niektórych ich gruntach może zostać uniemożliwiona.
Wyzwania dla samorządów i koszty obsługi
W związku z lawinowym wzrostem liczby spraw, samorządy podejmują działania, aby sprostać zadaniu. Polega to na zatrudnianiu dodatkowych pracowników lub zlecaniu przygotowania decyzji firmom zewnętrznym.
- Koszty: Grzegorz Kmiecik z Urzędu Miejskiego w Łasku wskazał, że stawki za sporządzenie jednej decyzji WZ sięgają 500 zł. W większych miastach koszty obsługi tych wniosków mogą być jeszcze wyższe.
- Kary za opóźnienia: Nowe przepisy wprowadzają mechanizm dyscyplinujący urzędy, przewidując karę do 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji WZ. Kara ta jest nakładana wyłącznie na wniosek inwestora, który nie otrzymał decyzji w ustawowym terminie.
Kontrowersje wokół planów ogólnych i limitu zabudowy
Portal money.pl donosi o obawach samorządowców związanych z koniecznością uchwalenia planów ogólnych dla wszystkich gmin do końca czerwca 2026 roku. Głównym punktem sporu jest limit powierzchni przeznaczonej pod zabudowę, który może wynieść maksymalnie 130 proc. prognozowanego zapotrzebowania.
- Apel Samorządowców: Włodarze gmin apelują o zniesienie tego ograniczenia, argumentując, że prowadzi ono do paraliżu inwestycyjnego, hamuje lokalny rozwój (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach) oraz ogranicza elastyczność gmin w kształtowaniu polityki przestrzennej.
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii
W odpowiedzi na te zastrzeżenia, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) wyjaśniło, że nowe zasady stanowią kontynuację racjonalizacji planowania rozpoczętej w 2015 roku i nie naruszają prawa własności działek.
- Skutki po 30 czerwca 2026 roku: Resort potwierdził, że po upływie terminu zachowane zostaną dotychczasowe plany miejscowe i wydane decyzje WZ. Jednak brak wyznaczenia nowych obszarów zabudowy w planie ogólnym zablokuje możliwość realizacji nowych inwestycji.
- Brak planowanych zmian: MRiT nie planuje obecnie modyfikacji przepisów, lecz monitoruje wdrażanie reformy i analizuje postulaty gmin. Podkreślono, że nowe plany są kluczowe dla rozliczeń z Komisją Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).