Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia?

Polski system emerytalny wylicza świadczenia na podstawie zgromadzonych składek i prognozy dalszego trwania życia emeryta. Im krótszy przewidywany czas życia, tym wyższa kwota comiesięcznej emerytury – zgromadzone środki są bowiem dzielone na mniejszą liczbę lat.

Tablica średniego dalszego trwania życia GUS 2025 – co warto wiedzieć?

GUS co roku publikuje tablice dalszego trwania życia, czyli prognozy określające, jak długo będą żyć osoby w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszą długość życia niż w momencie przyznania świadczenia, ponowne przeliczenie może skutkować jego podwyższeniem. Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026 i można je znaleźć na oficjalnej stronie GUS.

Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku?

Możliwość przeliczenia emerytury dotyczy wybranych grup emerytów:

Osób korzystających z nowych tablic GUS – jeśli wskazują one krótszy czas dalszego trwania życia, świadczenie może wzrosnąć.

– jeśli wskazują one krótszy czas dalszego trwania życia, świadczenie może wzrosnąć. Pracujących emerytów – doliczenie nowych składek odprowadzanych po przejściu na emeryturę podnosi podstawę obliczenia świadczenia.

– doliczenie nowych składek odprowadzanych po przejściu na emeryturę podnosi podstawę obliczenia świadczenia. Emerytów z nowymi dokumentami – np. odnalezione świadectwa pracy czy inne dowody zatrudnienia mogą zwiększyć kapitał początkowy.

– np. odnalezione świadectwa pracy czy inne dowody zatrudnienia mogą zwiększyć kapitał początkowy. Kobiet po urlopie wychowawczym przed 1999 rokiem – uwzględnienie tego okresu w niektórych przypadkach oznacza wyższą emeryturę.

Jak i gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek można złożyć w ZUS na trzy sposoby:

osobiście – w dowolnym oddziale ZUS,

– w dowolnym oddziale ZUS, online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, pocztą – wysyłając dokumenty na adres oddziału.

Do wniosku warto dołączyć zaświadczenia i dokumenty potwierdzające nowe okoliczności, które mogą zwiększyć świadczenie.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury – co zawiera?

ZUS udostępnia gotowe wzory wniosków dostępne w placówkach i na stronie internetowej. We wniosku powinny znaleźć się: