Czym jest skimming i jak działają nakładki na bankomaty?

Skimming to metoda przestępcza polegająca na kradzieży danych z paska magnetycznego karty płatniczej w momencie, gdy jest ona wkładana do bankomatu. Oszuści stosują dwa główne elementy:

Nakładka na wlot karty: Jest to precyzyjnie wykonana listwa, która imituje oryginalne wejście na kartę. Służy do skopiowania danych z paska magnetycznego Twojej karty w trakcie jej wsuwania. Kamera lub fałszywa klawiatura (PIN Pad): Drugi element ma za zadanie przechwycić kod PIN. Może to być miniaturowa kamera ukryta np. w obudowie bankomatu, listwie nad klawiaturą lub w dozowniku ulotek. Alternatywnie stosowana jest fałszywa nakładka na klawiaturę, która rejestruje wprowadzany przez Ciebie PIN.

Po uzyskaniu obu kluczowych informacji – danych karty i PIN-u – złodzieje są w stanie utworzyć fałszywą kartę i wypłacić Twoje pieniądze z konta.

Jak rozpoznać nakładkę skimmingową na bankomacie? Wizualna kontrola bankomatu

Przestępcy dbają o to, by nakładki na bankomaty były jak najmniej widoczne, często wykorzystując bankomaty w mniej uczęszczanych lub słabo oświetlonych miejscach. Istnieje jednak kilka sygnałów, które powinny wzbudzić Twoją czujność.

Element wkładania karty (Skimmer)

Lekkie "luzy" i słabe dopasowanie : Oryginalny wlot jest zazwyczaj idealnie spasowany i nieruchomy. Jeśli element jest luźny, chwieje się lub łatwo odchodzi, to sygnał alarmowy. Spróbuj pociągnąć za obramowanie wlotu karty.

: Oryginalny wlot jest zazwyczaj idealnie spasowany i nieruchomy. Jeśli element jest luźny, chwieje się lub łatwo odchodzi, to sygnał alarmowy. Spróbuj pociągnąć za obramowanie wlotu karty. Zmiana koloru lub materiału : Nakładki często wykonane są z plastiku o nieco innym odcieniu, lub fakturze niż reszta bankomatu.

: Nakładki często wykonane są z plastiku o nieco innym odcieniu, lub fakturze niż reszta bankomatu. Grubość i wystawanie: Fałszywa listwa sprawia, że wlot karty jest nienaturalnie pogrubiony i wystaje dalej, niż powinien.

Ochrona PIN-u (Kamera/fałszywa klawiatura)

Niewłaściwa klawiatura : Uważnie obejrzyj klawiaturę. Jeśli wygląda na podwójną, jest nienaturalnie gruba lub jej przyciski są twarde/gumowate, może to być fałszywa nakładka.

: Uważnie obejrzyj klawiaturę. Jeśli wygląda na podwójną, jest nienaturalnie gruba lub jej przyciski są twarde/gumowate, może to być fałszywa nakładka. Nieznane elementy : Rozejrzyj się za małymi, ciemnymi punktami w obudowie wokół ekranu, klawiatury lub w miejscu wydawania paragonów – to mogą być ukryte kamery.

: Rozejrzyj się za małymi, ciemnymi punktami w obudowie wokół ekranu, klawiatury lub w miejscu wydawania paragonów – to mogą być ukryte kamery. Zasada BHP przy bankomacie: Przed włożeniem karty potrząśnij, pociągnij i sprawdź wlot karty. Nawet lekko zamontowana nakładka może odpaść.

Co robić, aby chronić swoje pieniądze? Porady ekspertów

Aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji, zastosuj się do poniższych zasad, które skutecznie chronią przed kradzieżą danych.

Zawsze zasłaniaj PIN: Niezależnie od wyglądu bankomatu, podczas wpisywania PIN-u zawsze zasłaniaj klawiaturę ręką lub portfelem. To uniemożliwi miniaturowym kamerom zapisanie Twojego kodu. Używaj bankomatów w bankach: Urządzenia zlokalizowane w placówkach banków są monitorowane i regularnie kontrolowane, co minimalizuje ryzyko montażu nakładek. Unikaj bankomatów na odludziu. Wybieraj płatności zbliżeniowe: Jeśli bankomat to umożliwia, wybierz transakcję zbliżeniową (NFC). W takim przypadku dane nie są odczytywane z paska magnetycznego, co czyni skimming bezużytecznym. Ustaw limity transakcyjne: Ustaw dzienne limity wypłat na swojej karcie. Nawet jeśli dane zostaną skradzione, złodziej nie będzie mógł wypłacić całej Twojej gotówki. Monitoruj konto: Regularnie sprawdzaj historię transakcji. W przypadku zauważenia podejrzanych operacji, natychmiast skontaktuj się z bankiem i zastrzeż kartę.

Jeśli zauważysz podejrzane urządzenie, niezwłocznie powiadom policję i swój bank.

Jak szybko zastrzec kartę płatniczą?

Jeśli podejrzewasz, że dane Twojej karty mogły zostać skradzione (na przykład w wyniku oszustwa typu skimming na bankomacie), musisz działać natychmiast. Szybkie zastrzeżenie karty to podstawa bezpieczeństwa – każda minuta ma znaczenie, aby zminimalizować ryzyko utraty pieniędzy z konta.

Kluczowy krok: Uniwersalny numer alarmowy

Związek Banków Polskich (ZBP) wdrożył ogólnopolski, wspólny system, który pozwala na natychmiastowe zastrzeżenie karty wydanej przez większość banków w Polsce, wymagając tylko jednego telefonu. Numer alarmowy, który musisz zapisać w telefonie, to: (+48) 828 828 828. Numer ten działa całodobowo, siedem dni w tygodniu, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Po wykonaniu połączenia, system głosowy poprosi Cię o podanie nazwy banku, który wydał kartę (np. "PKO Bank Polski" lub "Santander"). Następnie, automatycznie zostaniesz przekierowany do infolinii alarmowej Twojego banku. Konsultant dokończy procedurę trwałego zastrzeżenia karty. Usługa jest bezpłatna (płacisz jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Metoda alternatywna: Bezpośredni kontakt z bankiem

Oprócz uniwersalnego numeru, możesz skorzystać z dedykowanych kanałów komunikacji w Twoim banku: