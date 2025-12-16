Zasady i zakres ochrony przedemerytalnej

Pracownicy, którym pozostało 4 lata lub mniej do osiągnięcia wieku emerytalnego, są objęci ochroną przedemerytalną. Ta regulacja prawna, zawarta w artykule 39. Kodeksu pracy, ma na celu zabezpieczenie ich zatrudnienia. W okresie obowiązywania tego wieku ochronnego, pracodawca jest pozbawiony możliwości wypowiedzenia umowy o pracę, pod warunkiem, że obecny okres zatrudnienia umożliwi pracownikowi nabycie praw emerytalnych w trakcie trwania tego okresu ochronnego. Ochrona ta uniemożliwia pracodawcy nie tylko zwolnienie pracownika, ale również obniżenie jego pensji.

Ochrona przedemerytalna. Wiek i wymagania formalne

Ochrona przedemerytalna zaczyna obowiązywać w określonym wieku, który wynosi 56 lat dla kobiet oraz 61 lat dla mężczyzn. Aby pracownik mógł zostać objęty tą ochroną, konieczne jest spełnienie również wymogu odpowiedniego stażu pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Wyłączenia z ochrony przedemerytalnej

Ważnym warunkiem jest rodzaj zatrudnienia. Ochrona przedemerytalna dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie ma ona zastosowania w przypadku pracowników świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponadto, ochrona ta nie działa również, gdy umowa o pracę, na podstawie której zatrudniona jest dana osoba, wygasa przed osiągnięciem przez nią powszechnego wieku emerytalnego.

Wyjątki od stosowania ochrony przedemerytalnej

Mimo objęcia pracownika wiekiem ochronnym, istnieją okoliczności, w których ochrona ta może przestać obowiązywać. Kodeks pracy przewiduje trzy główne wyjątki, z których dwa umożliwiają zwolnienie pracownika, a jeden pozwala na zmniejszenie jego wynagrodzenia. Do wyjątków tych należą: niezawiniona przez pracownika utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania dotychczasowej pracy, stwierdzenie orzeczeniem lekarskim trwałej utraty zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, a także sytuacja, gdy pracodawca wprowadza nowe zasady wynagradzania, które dotyczą ogółu zatrudnionych lub całej grupy pracowniczej, do której należy osoba objęta ochroną.