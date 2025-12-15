Koniec roku jest okresem, kiedy można teoretycznie najwięcej "ugrać" na rozliczeniu podatków. Mowa o kilku w pełni legalnych rozwiązaniach, o których wielu Polaków nie ma żadnego pojęcia. W tej sytuacji warto pamiętać, że czas na pewne decyzje jest dość ograniczony, bo możliwości te wygasają wraz z rozpoczęciem 2026 roku.

Ulga na termomodernizację

W obliczu rosnących stale kosztów energii i ogrzewania pewnym standardem staje się termomodernizacja swojego domu. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy na kosztach ogrzewania, ale także możemy skorzystać z konkretnej ulgi.

Pozwala ona bowiem odliczyć nawet 53 tysiące złotych na osobę, a więc prosta matematyka pozwala przeliczyć, że jeśli dana nieruchomość posiada dwoje osób, można skorzystać nawet ze 106 tysięcy złotych ulgi.

A co dokładnie kwalifikuje się do tego, aby taką kwotę odliczyć? Chociażby ocieplenie domu, wymiana pieca, montaż fotowoltaiki czy modernizację instalacji.

Warto przy tym pamiętać, że jeśli dochód w jednym roku jest zbyt niski, aby ulga się kwalifikowała, to ulga przechodzi nawet na kolejne sześć lat. Jest to sytuacja, która może skłaniać niektórych do tego, aby pewne decyzje podjąć jeszcze w grudniu 2025 roku.

Wspólne rozliczenie małżonków - warto zadbać o to jeszcze w 2025 roku

W polskim systemie podatkowym wspólne rozliczanie podatku pozostaje jedną z najskuteczniejszych form obniżenia podatków. Tutaj nie ma żadnego skomplikowanego mechanizmu, bo podatek liczony jest od połowy łącznych dochodów małżonków.

Taki mechanizm sprawdza się najlepiej w sytuacji par, gdzie jeden z małżonków zarabia znacznie więcej od drugiego. Przepisy te idą także w kierunku tego, aby skorzystało z nich, jak największa liczba nowożeńców.

W świetle prawa ślub zawarty nawet 31 grudnia pozwala na wspólne rozliczanie się małżonków za cały miniony rok. Co więcej, wniosek o łączne opodatkowanie dochodów można także złożyć, jeżeli między małżonkami istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa i pozostawali oni w związku małżeńskim w roku podatkowym, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Dzięki temu prawo do ulgi ma naprawdę dużo osób. Wszystko jednak rozbija się o to, aby mieć świadomość, że takowe w ogóle są i jak z nich realnie korzystać.

Przekazanie praw autorskich, a ulga podatkowa - ogromne oszczędności dla wielu grup zawodowych

Kolejną grupą, której przysługują spore możliwości dotyczące ulg podatkowych, są te osoby, które przekazują prawa autorskie w ramach swojej pracy. Dziennikarze, graficy, copywriterzy, a nawet programiści mogą skorzystać z 50-procentowe koszty uzyskania przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie opublikował w 2008 roku stanowisko, wedle którego warunkiem zastosowania 50% normy uzyskania przychodów jest to, aby powstał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ważne jest także, aby umowa o pracę przewidywała rozróżnienie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych. Wówczas od honorarium pracownikom, którzy są twórcami można odjąć 50% koszty uzyskania przychodu.

Przepisy dotyczące ulg podatkową są dla obywateli - trzeba z nich tylko skorzystać

Jak pokazują poniższe przykłady, prawo jest dla obywateli stosunkowo łaskawe i zakłada wiele form obniżenia swoich podatków. Można to robić na różne sposoby, dzięki temu właśnie więcej pieniędzy zostaje w naszych portfelach.

Trzeba tylko mieć tego świadomość i regularnie o tym pamiętać. Niestety, ale moment kwietniowego składania rozliczeń PIT to moment, kiedy jest już na takie rzeczy po prostu za późno. Nie należy też traktować ulg, jako pewnego rodzaju darowizny, czy prezentu. To dość zwodnicze podejście. Ulgi to prawo każdego podatnika i umiejętne korzystanie z nich to coś, czego nie powinniśmy unikać.