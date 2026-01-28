Aktualne zasady rozliczania transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym

W 2026 roku obowiązujące przepisy określają limit płatności gotówkowych między firmami na poziomie 15 tys. zł brutto. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi rządowymi, obostrzenie to dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych realizujących płatności związane z prowadzoną przez nie działalnością. W sytuacji, gdy całkowita wartość zawieranej transakcji przekracza ten próg, przedsiębiorca jest prawnie zobligowany do uregulowania należności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Istotne jest, że limit ten odnosi się do całościowej kwoty operacji finansowej, niezależnie od tego, na ile mniejszych rat została ona podzielona. Ponadto restrykcje te obowiązują bez względu na walutę, w której dokonuje się rozliczenia, choć warto zaznaczyć, że ograniczeniom nie podlegają wymiany bezgotówkowe, takie jak barter czy kompensaty wzajemnych wierzytelności.

Konsekwencje naruszenia limitów płatności gotówką przez przedsiębiorców

Zlekceważenie obowiązujących norm i opłacenie gotówką transakcji o wartości wyższej niż 15 tys. zł niesie za sobą dotkliwe skutki podatkowe dla nabywcy. Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez serwis biznes.gov.pl, przedsiębiorca, który naruszy ten limit, traci prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Co niezwykle ważne, sankcja ta nie dotyczy jedynie nadwyżki powyżej ustawowego progu, lecz obejmuje pełną kwotę dokonanej płatności. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie transparentności przepływów pieniężnych oraz uszczelnienie systemu podatkowego poprzez promowanie obrotu bezgotówkowego w sektorze prywatnym.

Nowe regulacje Unii Europejskiej i limit płatności gotówką dla osób prywatnych od 2027 roku

W obecnym stanie prawnym relacje handlowe między przedsiębiorcą a konsumentem nie są objęte restrykcjami kwotowymi w zakresie płatności gotówką, co pozwala osobom fizycznym na dowolność w wyborze formy rozliczenia. Sytuacja ta ulegnie jednak diametralnej zmianie w 2027 roku, kiedy w państwach członkowskich zaczną obowiązywać nowe dyrektywy Unii Europejskiej.Unijne przepisy wprowadzą górny pułap płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro lub ekwiwalent tej sumy w walutach narodowych. Należy przy tym pamiętać, że poszczególne kraje wspólnoty otrzymały prawo do zaostrzenia tych regulacji i ustanowienia jeszcze niższych progów dla swoich obywateli, co może dodatkowo ograniczyć swobodę dysponowania fizycznym pieniądzem.

Weryfikacja tożsamości przy płatnościach gotówkowych oraz wzmożona kontrola transakcji

Nadchodzące zmiany w prawie unijnym wprowadzają nie tylko limity kwotowe, ale również dodatkowe mechanizmy kontrolne dotyczące bezpieczeństwa finansowego. Przy płatnościach gotówkowych przekraczających kwotę 3 tys. euro niezbędne będzie przeprowadzenie procedury potwierdzenia tożsamości płatnika, co wiąże się z koniecznością okazania dokumentu tożsamości. Tego typu restrykcje nie będą jednak powszechne dla każdych zakupów, lecz skupią się na sektorach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć. Obowiązek legitymowania klientów obejmie między innymi transakcje realizowane przez instytucje bankowe, podmioty zarządzające aktywami finansowymi oraz agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Najważniejsze limity płatności gotówkowych i kluczowe daty

Obowiązujące zasady związane z limitami płatności gotówkowych (stan na 2026 rok):

15 000 zł brutto - maksymalna kwota transakcji gotówkowej w relacjach między przedsiębiorcami (B2B). Każda płatność powyżej tej sumy musi zostać zrealizowana przelewem.

Całość kwoty jako koszt - w przypadku naruszenia limitu 15 tys. zł, przedsiębiorca traci możliwość zaliczenia pełnej kwoty zakupu do kosztów uzyskania przychodów (nie tylko nadwyżki).

Brak limitów dla konsumentów - obecnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności mogą płacić gotówką w sklepach i punktach usługowych bez ograniczeń kwotowych.

Zmiany wchodzące w życie od 2027 roku (regulacje unijne):