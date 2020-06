"Pandemia nieco wydłużyła nasze prace nad ustawą o morskiej energetyce wiatrowej, ale tak czy inaczej utrzymujemy ten ambitny harmonogram, by ustawa pojawiła się w sejmie po wakacjach i z całą pewnością była przyjęta jeszcze w tym roku" - powiedział Gryglas podczas konferencji EuroPower.



Dodał, że jeśli chodzi o zmiany w tzw. ustawie odległościowej, zakładającej ograniczenie odległości od lądowych farm wiatrowych do zabudowań, "byłby bardziej ostrożny".



W połowie stycznia MAP przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego.