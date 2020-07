Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Transakcje inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości z wynikiem prawie 2,9 mld euro odnotowały drugi najlepszy wynik w historii, jeśli chodzi o pierwsze półrocze, wynika z analiz aktywności inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce w I połowie 2020 roku przeprowadzonych przez JLL.

"Według wstępnych szacunków, wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła w I półroczu prawie 2,9 mld euro, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii sektora nieruchomości w Polsce. Pierwszych sześć miesięcy roku, mimo trwania globalnej pandemii, przyniosło kontynuację trendów, które na rynku obserwujemy już od pewnego czasu. Zdecydowanie dominują na nim inwestorzy magazynowi oraz biurowi i ci pierwsi, mając za sobą najlepsze pierwsze półrocze w historii, mogą mówić o wyzwaniach związanych z dostępnością produktu" - powiedziała wiceprezes JLL w Polsce Agata Sekuła, cytowana w komunikacie.

W I półroczu 2020 w sektorze biurowym podpisano 21 umów kupna/sprzedaży 38 budynków biurowych, a do największych należały: sprzedaż przez Skanska High Five 4&5 do Credit Suisse (Kraków), Wola Center przez LC Corp do Hines (Warszawa) oraz Equal Business Park przez Cavatinę do Apollo Rida (Kraków). Na powyższy wynik duży wpływ miała transakcja zakupu większości udziałów w GTC przez węgierski Optimum Ventures Private Equity Fund, która w Polsce obejmowała zarówno portfel budynków biurowych, jak i centra handlowe. Z kolei w segmencie magazynowym sfinalizowano 14 transakcji sprzedaży 40 budynków magazynowych, z czego największymi były sprzedaż portfolio pięciu obiektów Panattoni do Savills Investment Management, parków dystrybucyjnych Hines do CGL, czy tzw. portfolio Maximus - sześciu nieruchomości zarządzanych przez Apollo - do GIC, wskazano również.

"Drugi kwartał stał pod znakiem dużej aktywności inwestorów działających na rynku biurowym. W ostatnich trzech miesiącach sfinalizowano 10 umów sprzedaży 27 obiektów o łącznej wartości ok. 710 mln euro. W efekcie wartość transakcji inwestycyjnych na rynku biur w pierwszej połowie roku wyniosła ponad 1,3 mld euro, wyprzedzając tym samym sektor magazynowy" - dodał dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych JLL Tomasz Puch.

Globalna pandemia nie zahamowała aktywności inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce. Rok 2019 był tak mocny, że sektor okazał się zadziwiająco odporny na krótkoterminowy efekt kryzysu, podkreślono.

"Bez wątpienia pierwszych sześć miesięcy tego roku było jednym z najciekawszych momentów w historii polskiego rynku inwestycyjnego. Zarejestrowany w I połowie 2020 wynik 1,1 mld euro w magazynach to absolutny rekord. Dla biur było to natomiast drugie co do wartości najlepsze półrocze" - dodał Puch.

Ostatnie miesiące oznaczają również wyzwania związane z prowadzeniem i finalizacją transakcji, które realizowane są z inwestorami zagranicznymi.

"Lockdown stanowił duże utrudnienie w rozpoczynaniu nowych transakcji - niemożliwe było podróżowanie, wizytacje nieruchomości czy inspekcje techniczne. Natomiast pozostałe ich etapy można było z powodzeniem prowadzić wirtualnie. Wiele transakcji będących w toku na początku lockdownu zostało już sfinalizowanych lub zmierza do finalizacji w nadchodzących tygodniach albo miesiącach. Od kiedy znowu możliwe jest przekraczanie granic, zagraniczni inwestorzy przylatują do Warszawy i biznes zaczyna powoli wracać do spotkań, inspekcji czy bezpośrednich negocjacji. Spodziewamy się, że druga połowa roku będzie jeszcze bardziej intensywna" - podsumowała Sekuła.

Dodatkowo, jak wynika z danych JLL, w pierwszej połowie roku wartość transakcji w segmencie handlowym wyniosła prawie 430 mln euro, a w mieszkaniowym ponad 40 mln euro.

