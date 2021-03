Jak stwierdził Sarnowski, otwierając w środę debatę edukacyjną MF na temat przyszłości podatków, w przyszłości na podatki będą miały największy wpływ globalizacja obrotu gospodarczego i rewolucja technologiczna.

Wiceminister rozważał, jaka powinna być odpowiedź na nowe usługi i modele biznesowe, całkowicie nowe sposoby prowadzenia działalności, na przenoszenie się do sieci handlu i usług.

Kasy wirtualne, e-paragon i e-faktura

Jak zaznaczył, wiadomo, że w ciągu 2-3 lat w systemie podatkowym pojawią się kasy wirtualne, e-paragon i e-faktura, ale jego zdaniem, będą też zmiany, o których jeszcze niewiele wiemy. "Nie wiemy jeszcze, jak zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak przenoszenie kolejnych gałęzi gospodarki do interntu" - dodał.

"Generalnie chodzi o to, by bacznie obserwować zmiany na rynku i szybko dostosowywać do nich przepisy i organizację" - tłumaczył. Dzięki temu np. kontrole podatkowe mogą być mniej liczne, ale i mniej przypadkowe, bardziej skuteczne - wskazywał.