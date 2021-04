"Dziś został odwołany Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Dziękuję Panu Dyrektorowi za wieloletnią pracę na rzecz polskich lasów" - napisał na swoim Twitterze Siarka.

Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka oficjalnie potwierdził w czwartek PAP odwołanie dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

19 stycznia 2018 r. ówczesny minister środowiska Henryk Kowalczyk, powołał Koniecznego na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Andrzej Konieczny od 19 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska; jako wiceminister środowiska był pełnomocnikiem ds. Puszczy Białowieskiej.

Konieczny to absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Z Lasami Państwowymi był związany od 1996 roku. W latach 2013-2014 jako nadleśniczy kierował Nadleśnictwem Białowieża. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta