Kościński podkreślił, że dzięki wprowadzonym od 1 stycznia br. zmianom podatkowym Polskiego Ładu 90 proc. emerytów i rencistów będzie mieć więcej pieniędzy.

"To ponad 8 mln osób. Większość z nich, bo aż dwie trzecie, przestanie płacić PIT. To w sumie ok. 6 milionów emerytów ze świadczeniem do 2500 zł brutto. Ich roczny zysk wyniesie ok. 2250 zł, na rękę. Można powiedzieć, że to prawie emerytura ekstra" – stwierdził szef MF.

Oświadczył, że ma dobrą wiadomość dla emerytów z dość wysokimi jak na polskie warunki świadczeniami.

"Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni. Reforma będzie dla nich neutralna" – zapowiedział Kościński.

MF podkreśla, że pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę nie tracą na reformie podatkowej przy zarobkach do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie. Jest to możliwe dzięki podwyższeniu do 30 tys. kwoty wolnej od podatku, zastosowaniu ulgi dla klasy średniej (po zlikwidowaniu możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku) oraz zwiększeniu progu podatkowego do 120 tys. zł. Obecnie ulga dla klasy średniej nie obejmuje emerytów.