Koszt dopłat do innych niż węgiel źródeł ciepła to łącznie 10 mld zł na lata 2022-2023, przy czym 6,2 mld zł w tym roku i 3,8 mld zł w przyszłym, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Projekt został w tym tygodniu przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu. Reklama "Całkowity koszt budżetu państwa związany z ww. regulacją szacowany jest na poziomie 10 mld zł, obejmując koszty wypłacenia dodatku w wysokości 2%" - czytamy w OSR. Reklama Do wyliczeń przyjęto, że – jak wynika z danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na 28 lipca 2022 r. - liczba kotłów na pelet drzewny oraz inny rodzaj biomasy wynosi 356 990. Liczba kotłów na drewno kawałkowe wynosi 2 061 940. Ze względu na fakt, że część z tych kotłów może być również opalana paliwami stałymi (i będą objęte regulacją ustawy o dodatku węglowym) do wyliczenia potencjalnej kwoty beneficjentów przyjęto liczbę kotłów na drewno ustalono na poziomie 527 012. Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, uzupełnionych szacunkiem własnym, liczba kotłów olejowych stanowiących główne źródło ciepła wynosi 100 tys. Według danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, uzupełnionych szacunkiem na rok 2022 dotyczących średniego przyrostu liczby kotłów gazowych zasilanych gazem skroplonym LPG kocioł gazowy zasilany LPG użytkuje ok. 147 tys. gospodarstw domowych. Do wyliczeń przyjęto 150 tys. W projekcie założono także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki te mają pochodzić z budżetu państwa. Kwota określona została na podstawie szacunków spółek objętych decyzją prezesa Rady Ministrów obligującą do zakupu węgla. Projekt zakłada także możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r. Wobec skali wymaganego do realizacji decyzji finansowania projekt zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów, przy czym kwota (21 mld zł) odpowiada szacunkowym kosztom operacji, podsumowano.