Wiceszefa MKiŚ uczestniczy w czwartek w prezentacji wniosków ze wstępnego raportu zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze.

"Przeciwnik, z którym się mierzymy jest trudny, jest dla nas olbrzymim wyzwaniem, ale nasza determinacja jest równie mocna, równie duża" - stwierdziła w wiceminister Golińska.

Jak przypomniała, zgodnie z zarządzeniem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, został powołany zespół ekspercki, "który zgromadził wśród siebie ekspertów najwyższej klasy" - "zarówno z polskich uniwersytetów, instytutów badawczych, oraz przedstawicieli organów administracji rządowej odpowiedzialnych za kwestie związane z ochroną przyrody, środowiska" - wskazała. Dodała, że praca tych wszystkich osób doprowadziła "do prezentowanych dzisiaj wniosków z pracy".

"To nie oznacza, że zespół kończy swoje działania, nie oznacza, że jesteśmy już na etapie, że wszystko wiemy, kiedy potrafimy udzielić odpowiedzi na każde pytanie" - zastrzegła.

Wyraziła przekonanie, że "przy zaangażowaniu wszystkich ekspertów, naukowców, będziemy w stanie, również w kolejnym czasie odpowiadać na coraz to nowe pojawiające się pytania". "Będziemy w stanie zaproponować takie rozwiązania, aby sytuacja na Odrze, z którą mieliśmy do czynienia pod koniec lipca, w sierpniu, a także we wrześniu tego roku nie powtórzyła się" - zapewniła Golińska.

Wiceminister podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w prace zespołu. Zaznaczyła, ze "prace tego zespołu były bardzo obiektywne".

"Również z punku widzenia oczekiwań społecznych, obywateli, i naszego kraju ta przejrzystość i transparentność była bardzo ważna, szczególnie w monecie, gdy pojawiała się cała masa niesprawdzonych informacji, które wywoływały zupełnie niepotrzebne emocje" - wskazała wiceminister Golińska.

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Minister Moskwa poinformowała, że Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w próbkach wody z rzeki znalazł tzw. złote algi, których zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Obecność toksyn potwierdziły badania gdańskich naukowców. Badania porównawcze wykonały też laboratoria w Czechach, w Anglii i w Holandii; czeskie wyniki są porównywalne z polskimi.

W związku z sytuacją na Odrze premier zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.