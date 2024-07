Pozycja Polski w globalnej gospodarce cyfrowej

"Cyfrowa gospodarka to już dzisiaj ponad 1/10 PKB i 1,5 mln z 15 mln zatrudnionych. Na tle innych krajów Polska zajmuje wysokie pozycje w kilku kluczowych obszarach. Wg raportu jest to m. in. gotowość cyfrowa, gdzie znajdujemy się na 34. miejscu wśród 134 państw. Wysoki wynik notujemy także w dostępie do kont bankowych online (15. miejsce), cyberbezpieczeństwie (16. miejsce), czy wskaźniku zakupów internetowych (18. miejsce). Mamy też jednak słabości, w tym jakość, znaczenie i użyteczność rządowych stron internetowych, które dostarczają obywatelom informacji oraz narzędzi i usług partycypacyjnych (52. miejsce)" – powiedział prezes VeloBanku Adam Marciniak.

Cyfrowa gospodarka w Polsce wynosi 10,5 proc. PKB i wciąż dynamicznie rośnie - wynika z raportu "Ile warta jest cyfrowa gospodarka Polski?". Autorzy zaznaczyli, że pomimo znaczącego udziału, Polska jest "daleko w tyle" za USA, gdzie wskaźnik udziału stanowi niemal 25 proc. PKB. Ich zdaniem, Polska w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku musi kontynuować inwestycje w technologie cyfrowe czy innowacje oraz rozwój infrastruktury.

Wpływ sektora cyfrowego na zatrudnienie i wynagrodzenia

"Z perspektywy rynku pracy mówimy nie tylko o 1,5 mln zatrudnionych w sferze cyfrowej, ale również o efekcie mnożnikowym, który wyniósł 2,1 – co oznacza, że każde 100 miejsc pracy w sektorze cyfrowym, pozwoliło dodatkowo utrzymać 110 stanowisk osób zatrudnionych w całej gospodarce. Pozytywny wpływ sektora cyfrowego w rozwój społeczno-gospodarczy jest także widoczny w przypadku dochodów ludności. Wartość mnożnika wyniosła 1,7 – zatem każde zarobione 1000 zł przez pracujących w sektorze cyfrowym, przyczynia się do wypłacenia dodatkowych 700 zł wynagrodzeń wśród pracowników całej gospodarki w Polsce" - czytamy w publikacji.

Zdaniem autorów raportu, mimo ogromnego potencjału, Polska ma jeszcze wiele do zrobienia. Zwrócono uwagę, że tylko 60 proc. polskich firm wykorzystywało zaawansowane technologie cyfrowe, co stanowi wynik poniżej średniej unijnej (70 proc.). Wśród polskich przedsiębiorstw najczęściej stosuje się platformy cyfrowe (44 proc.) oraz automatyzacje procesów za pomocą robotyki (43 proc.). Z kolei polskie firmy przekraczają unijną średnią dotyczącą wykorzystywania dronów - 30 proc. wobec średniej unijnej 24 proc.

"Nasz raport to wypadkowa szczegółowej analizy danych makroekonomicznych oraz autorskiej metodologii, która pozwoliła nam oszacować wartość sektora cyfrowego w polskiej gospodarce. Zestawiliśmy również nasze wyniki z szacunkami z innych krajów, żeby pokazać, jak Polska wypada na tle innych gospodarek. Oczywiście porównanie nie jest możliwe jeden do jednego, ale daje pewien szczegółowy obraz tego, jak nasz kraj wypada pod względem nowoczesnych technologii" - wskazał ekonomista VeloBanku oraz autor raportu Piotr Arak.(PAP)