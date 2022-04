Oczywiście nie ma co kryć, że jeśli chce się być liderem branży lub sektora, wydatki na cyfryzację i technologie są konieczne. Problem polega m.in. na tym, że wiele z bieżących inwestycji w technologię służy obecnie dogonieniu pewnych fundamentów cyfrowych XXI w. Choć, jak wynika z badań PwC, znaczna część szefów firm traktuje inwestycję w rozwiązania chmurowe jako element realizacji strategii i pewną platformę do dalszego rozwoju i innowacji, to często nie idzie to w parze ze zwrotem nakładów. Do tego potrzebna jest zmiana sposobu rozumowania oraz, co istotne, aktywna operacjonalizacja strategii. Możemy zacząć od małego kroku – krytycznej oceny każdej dużej inwestycji technologicznej. Co, jeśli okaże się, że mamy mniej czasu na realizację? Co, jeśli dostawca nie będzie w stanie dostarczyć nam wystarczających zasobów informatycznych w związku z coraz powszechniejszymi wyzwaniami logistycznymi czy zaburzeniami łańcucha dostaw producentów sprzętu IT? Czy mamy właściwy zespół do takiego projektu? Czy nasza firma jest w stanie dostosować się do nowej technologii? Jakie efekty finansowe spodziewamy się uzyskać? Albo, co będzie, jeśli tej inwestycji nie zrobimy, oraz co możemy uzyskać, gdy się jej podejmiemy? Jak realny jest oczekiwany efekt biznesowy? Szukanie odpowiedzi na takie pytanie pomoże nam dostosować planowane wydatki inwestycyjne – czasami je zwiększyć, czasami zredukować. Moją ulubioną historią jest reakcja sponsora projektu, w którym efekt biznesowy przerósł oczekiwania. W skrócie powiedział on „musimy zrobić coś z tymi wynikami, bo są za dobre i gdy mój szef je zobaczy, to będę miał problemy…”. Współczesna technologia umożliwiająca skalowalność oraz personalizację na poziomie pojedynczej osoby umożliwia osiąganie wyników, które trudno zaprojektować na początku drogi. Szybkość wprowadzania zmian poprzez zastosowanie technologii chmurowych jest nieporównywalna z sytuacją sprzed 10 lat. Tak zwany business case pod nowe inwestycje w technologie coraz częściej jest sporządzany w biznesie, a nie w działach technologicznych. To właśnie osiąganie lepszych wyników jest naszym celem i na tym powinniśmy się skupić. Traktując cyfryzację jako środek do osiągania celu, a nie cel sam w sobie, potencjalnie unikniemy nieefektywnych czy często wręcz niepotrzebnych inwestycji.