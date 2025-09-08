rozwiń >

Gdzie wyrzucić styropian po AGD? Styropian opakowaniowy

Styropian opakowaniowy, czyli białe bloki styropianowe znajdziesz w pudełkach z lodówką, pralką czy telewizorem. Ich zadaniem jest ochrona sprzętu w transporcie. Gdzie go wyrzucić? Do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale. Dlaczego? To właśnie ten typ styropianu nadaje się do recyklingu. Warunek? Musi być czysty i suchy.

Gdzie wyrzucić styropian budowlany? Gdzie wyrzucić styropian po ociepleniu?

Został styropian budowlany np. po ocieplaniu domu? Tego już nie wrzucisz do osiedlowego kontenera. Co z nim zrobić?

  • Można zamówić kontener w firmie zajmującej się odbiorem odpadów budowlanych i pozbyć się wszystkiego za jednym razem.
  • Zawieźć odpady do PSZOK-u (punkt selektywnej zbiórki odpadów). Każda gmina ma taki punkt. Trzeba znaleźć najbliższy.

Uwaga! Styropian budowlany nie podlega odbiorowi w zwykłym systemie śmieciowym i z racji gabarytów nie nadaje się do zwykłego kosza.

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu?

Zamawiacie jedzenie na wynos? Styropianowe pudełko po burgerze albo frytkach też wymaga selekcji. Gdzie je wyrzucić?

  • Czyste opakowanie – do żółtego worka (plastiki i metale).
  • Brudne, tłuste opakowanie – niestety, tylko do zmieszanych. Takie styropiany nie nadają się do recyklingu.

Czy styropian to plastik?

Tak, technicznie to polistyren ekspandowany, czyli tworzywo sztuczne. Ale sposób jego utylizacji zależy od zastosowania i stanu czystości.

Czy styropian można wyrzucić do zmieszanych?

Tak, ale tylko zabrudzony opakowaniowy styropian może trafić do zmieszanych. Reszta musi być posegregowana lub oddana w specjalnym miejscu.

Gdzie wyrzucamy styropian? Tabela

Rodzaj styropianu Gdzie wyrzucić?
Opakowaniowy np. po AGD żółty pojemnik (plastik, metal)
Budowlany PSZOK lub kontener na odpady budowlane
Po jedzeniu - czysty żółty pojemnik
Po jedzeniu - brudny odpady zmieszane