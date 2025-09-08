- Gdzie wyrzucić styropian po AGD? Styropian opakowaniowy
- Gdzie wyrzucić styropian budowlany? Gdzie wyrzucić styropian po ociepleniu?
- Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu?
- Czy styropian to plastik?
- Czy styropian można wyrzucić do zmieszanych?
- Gdzie wyrzucamy styropian? Tabela
Gdzie wyrzucić styropian po AGD? Styropian opakowaniowy
Styropian opakowaniowy, czyli białe bloki styropianowe znajdziesz w pudełkach z lodówką, pralką czy telewizorem. Ich zadaniem jest ochrona sprzętu w transporcie. Gdzie go wyrzucić? Do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale. Dlaczego? To właśnie ten typ styropianu nadaje się do recyklingu. Warunek? Musi być czysty i suchy.
Gdzie wyrzucić styropian budowlany? Gdzie wyrzucić styropian po ociepleniu?
Został styropian budowlany np. po ocieplaniu domu? Tego już nie wrzucisz do osiedlowego kontenera. Co z nim zrobić?
- Można zamówić kontener w firmie zajmującej się odbiorem odpadów budowlanych i pozbyć się wszystkiego za jednym razem.
- Zawieźć odpady do PSZOK-u (punkt selektywnej zbiórki odpadów). Każda gmina ma taki punkt. Trzeba znaleźć najbliższy.
Uwaga! Styropian budowlany nie podlega odbiorowi w zwykłym systemie śmieciowym i z racji gabarytów nie nadaje się do zwykłego kosza.
Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu?
Zamawiacie jedzenie na wynos? Styropianowe pudełko po burgerze albo frytkach też wymaga selekcji. Gdzie je wyrzucić?
- Czyste opakowanie – do żółtego worka (plastiki i metale).
- Brudne, tłuste opakowanie – niestety, tylko do zmieszanych. Takie styropiany nie nadają się do recyklingu.
Czy styropian to plastik?
Tak, technicznie to polistyren ekspandowany, czyli tworzywo sztuczne. Ale sposób jego utylizacji zależy od zastosowania i stanu czystości.
Czy styropian można wyrzucić do zmieszanych?
Tak, ale tylko zabrudzony opakowaniowy styropian może trafić do zmieszanych. Reszta musi być posegregowana lub oddana w specjalnym miejscu.
Gdzie wyrzucamy styropian? Tabela
|Rodzaj styropianu
|Gdzie wyrzucić?
|Opakowaniowy np. po AGD
|żółty pojemnik (plastik, metal)
|Budowlany
|PSZOK lub kontener na odpady budowlane
|Po jedzeniu - czysty
|żółty pojemnik
|Po jedzeniu - brudny
|odpady zmieszane