Rodzice i dyrektorzy szkół mają czas tylko do 16 czerwca 2025 roku, by zawnioskować o stypendium w wysokości 15 tys. zł dla uczniów z mniej zamożnych rodzin. Pieniądze pochodzą z unijnego programu „Indywidualne Konta Rozwojowe Junior”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Środki można przeznaczyć na opłacenie kursów językowych, zajęć sportowych, warsztatów artystycznych czy naukowych. To konkretne i realne wsparcie dla dzieci z rodzin, które nie mogą pozwolić sobie na finansowanie dodatkowych aktywności.

W artykule wyjaśniamy:

kto i na jakich zasadach może ubiegać się o środki,

ile dokładnie pieniędzy można dostać i na co je wydać,

jak złożyć wniosek – krok po kroku,

jakie dokumenty są potrzebne,

jak działa system IKR Junior i kiedy poznamy wyniki.

Dla kogo 15 tys. zł? Kryteria przyznania stypendium w czerwcu 2025 r.

Program „Indywidualne Konta Rozwojowe Junior” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V–VIII) i szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem policealnych), pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Żeby uzyskać stypendium, trzeba spełniać jedno z trzech kryteriów:

korzystać z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ,

, otrzymywać zasiłek rodzinny ,

, przebywać w pieczy zastępczej (instytucjonalnej, rodzinnej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka).

W zależności od sytuacji, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku:

w przypadku programu „Posiłek w szkole i w domu” – zaświadczenie od dyrektora szkoły, OPS lub decyzja administracyjna,

w przypadku zasiłku rodzinnego – zaświadczenie z OPS lub aktualna decyzja przyznająca zasiłek,

dzieci w pieczy zastępczej – bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

To jasne i weryfikowalne zasady, które eliminują potrzebę długotrwałej weryfikacji dochodów. Ułatwiają też dostęp do wsparcia tym rodzinom, które już korzystają z innych form pomocy publicznej.

Ile pieniędzy dostanie uczeń i na co można je przeznaczyć?

Kwota wsparcia to 15 tys. zł na dziecko – rozłożona na trzy lata szkolne, po 5 tys. zł rocznie. To środki bezgotówkowe – rodzice lub pełnoletni uczniowie podpisują umowę z FRSE, a fundacja sama rozlicza się z organizatorami zajęć.

Stypendium można przeznaczyć m.in. na:

kursy językowe (np. angielski, niemiecki, hiszpański),

zajęcia sportowe i ruchowe (np. piłka nożna, taniec, pływanie),

warsztaty artystyczne (muzyka, rysunek, teatr, fotografia),

naukę programowania i zajęcia technologiczne,

wyjazdy edukacyjne i obozy tematyczne,

inne zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania.

Uczestnik może zmienić formę zajęć po każdym semestrze lub w kolejnym roku. Na koniec wymagane jest zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach, zawierający m.in. tematykę zajęć i ich wymiar czasowy.

Jak i do kiedy złożyć wniosek? Zasady naboru 2025

Wnioski można składać od 2 do 16 czerwca 2025 roku, jednak nabór zostanie automatycznie zamknięty po przekroczeniu limitu 4,5 tys. zgłoszeń. Decyduje więc kolejność.

Są dwie ścieżki aplikacji:

Wniosek przez szkołę lub placówkę:

może go złożyć dyrektor szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej,

szkoła wspiera rodziców w wypełnieniu wniosku i wyborze zajęć,

szczególnie polecane w przypadku młodszych uczniów i rodzin z trudnościami edukacyjnymi.

Wniosek indywidualny:

składa go rodzic lub opiekun prawny (uczniowie niepełnoletni),

pełnoletni uczniowie mogą złożyć wniosek samodzielnie.

Aby złożyć wniosek, należy założyć konto w systemie IKR Junior: https://forms.frse.org.pl.

Ile dzieci skorzysta i co dalej? Harmonogram programu do 2027 roku

W pierwszym naborze wsparcie otrzyma 4 tys. dzieci, a w kolejnym – planowanym na przyszły rok – kolejne 2 tys. uczniów. Całkowity budżet programu to 110 mln zł, z czego w 2025 roku zostanie rozdysponowane 60 mln zł.

Po przyznaniu środków, stypendyści będą mogli samodzielnie wybrać zajęcia. To nie tylko pomoc materialna – to także impuls rozwojowy dla dzieci z mniej uprzywilejowanych środowisk. Projekt ma potrwać do 2027 roku.

Nowe możliwości dla uczniów – inne programy i świadczenia

Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się również o inne formy wsparcia edukacyjnego. Przykłady to:

„Dobry Start” (300+) – jednorazowe wsparcie na wyprawkę szkolną; nabór rusza co roku w lipcu przez ZUS

– jednorazowe wsparcie na wyprawkę szkolną; nabór rusza co roku w lipcu przez ZUS Stypendia socjalne – przyznawane przez szkoły lub samorządy, często dostępne również dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowo uczniowie z niepełnosprawnościami mogą liczyć na świadczenia wspierające edukację – m.in. dofinansowania do zajęć rewalidacyjnych lub indywidualnego nauczania, zgodnie z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Edukacyjne nierówności w Polsce. Co mówią dane?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, aż 27% dzieci w wieku szkolnym nie uczestniczy w żadnych zajęciach dodatkowych poza szkołą, głównie z powodów finansowych. Programy takie jak IKR Junior mają więc realne znaczenie w przeciwdziałaniu wykluczeniu edukacyjnemu.

Raport NIK z 2023 roku wykazał, że dostęp do zajęć rozwijających jest bardzo nierówny między regionami – dzieci z dużych miast mają niemal 3-krotnie więcej możliwości niż te z małych miejscowości i wsi. Dlatego wsparcie adresowane do konkretnych grup społecznych i lokalnych ma tak duże znaczenie systemowe.

Podstawa prawna i źródła

Program „Indywidualne Konta Rozwojowe Junior” realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (Dz.U. 2022 poz. 1079).

Pełna dokumentacja programu dostępna jest na stronie FRSE: https://frse.org.pl