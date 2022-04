Wszyscy sobie zadają to pytanie, zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele. Mamy do czynienia z dużą niepewnością. Widać to po przedsiębiorcach, bo z badań wynika, że nie będą realizować projektów inwestycyjnych w najbliższych miesiącach. Boją się. Jest to szok podobny trochę do tego pandemicznego. W porównaniu jednak do początku konfliktu obecnie widać poprawę nastrojów. To wszystko będzie powodowało, że dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce będzie mniejsza - powiedział Arak.

