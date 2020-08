Jesienią ma być przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która usprawni proces negocjacji rządu ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Dziennik Gazeta Prawna dotarła do zestawienia propozycji i uwag resortu pracy oraz partnerów społecznych w tej sprawie. Ministerstwo chce, by członkowie rady składali oświadczenia lustracyjne i majątkowe, co ma służyć przejrzystości jej działań.

Przepisy będą określać zasady wyboru przewodniczącego RDS, gdy partnerzy społeczni w niej reprezentowani nie są w tej kwestii jednomyślni. Umożliwi to zakończenie obecnego rozłamu, do którego doszło w związku z wyborem Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców RP, na szefa rady. Niewykluczone są też zmiany przy określaniu reprezentatywności zrzeszeń przedsiębiorstw w RDS, co postuluje m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” – dwie wpływowe organizacje bliskie obecnemu rządowi. ‒ Chodzi o realną weryfikację organizacji reprezentujących pracodawców – podkreśla Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Sami partnerzy społeczni chcą m.in., by do rady trafiały też poselskie projekty ustaw, a nie tylko rządowe. To obecnie droga na skróty, bo projekty poselskie nie wymagają opiniowania przez stronę społeczną. Domagają się także większego wpływu na wydatkowanie środków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z których finansowano tarcze antykryzysowe.