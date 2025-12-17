Minione dwanaście miesięcy pokazało, że Polska zaczyna przechodzić od etapu deklaracji do etapu realnych działań: od budowy własnych kompetencji technologicznych, przez wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, aż po aktywną rolę w europejskiej debacie o przyszłości cyfrowej. Z perspektywy Business Centre Club był to rok, w którym coraz wyraźniej widać, że sukces cyfrowej transformacji zależy nie od pojedynczych inicjatyw, lecz od spójnej strategii, współpracy administracji z biznesem oraz zdolności do konsekwentnej realizacji długofalowych celów. To właśnie w tym kontekście warto spojrzeć na najważniejsze wydarzenia 2025 roku – jako fundament pod decyzje, które zadecydują o pozycji Polski w cyfrowej Europie nadchodzącej dekady.

Cyfryzacja jako fundament państwa, a nie projekt poboczny

Rok 2025 był jednym z najważniejszych w historii polskiej cyfryzacji. Widzieliśmy zarówno przyspieszenie projektów rządowych, jak i rosnące zaangażowanie biznesu w rozwój nowoczesnych technologii. W ramach Business Centre Club cały rok prowadziliśmy intensywne rozmowy, analizy i debaty, które jasno pokazały, że cyfryzacja nie jest już jednym z wielu obszarów transformacji państwa – stała się centralnym elementem jego funkcjonowania, wpływając na bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, relacje międzynarodowe oraz jakość usług publicznych.

Szansa na skok cywilizacyjny

Przedsiębiorcy i eksperci zrzeszeni w BCC zgodnie podkreślają, że Polska stoi dziś przed wyjątkową szansą, aby w ciągu kilku najbliższych lat wykonać skok cywilizacyjny, dołączając do grona państw budujących własne kompetencje technologiczne, a nie jedynie korzystających z rozwiązań importowanych. Aby to jednak było możliwe, potrzebna jest wspólna strategia, konsekwencja oraz odwaga w podejmowaniu decyzji. Miniony rok pokazał, że fundamenty pod taką transformację zaczynają się materializować.

Strategia Cyfryzacji Państwa: oczekiwania wobec rządu

Jednym z głównych tematów dostrzeżonych przez BCC była zapowiedziana przez Ministra Cyfryzacji Strategia Cyfryzacji Państwa. Dokument ten, obejmujący całość działań administracji w perspektywie dekady, ma stać się drogowskazem dla całego sektora publicznego, biznesu oraz instytucji naukowych. W naszych dyskusjach podkreślaliśmy, że strategia nie może być listą życzeń ani zbiorem ogólnych deklaracji. Powinna zawierać konkretne i mierzalne cele, jasno określać odpowiedzialności i harmonogram, uwzględniać budżet oraz kompetencje niezbędne do realnego wdrożenia. Oczekiwane przyjęcie dokumentu na przełomie 2025 i 2026 r. stanowi istotny krok naprzód, ale prawdziwym testem będzie jego realizacja, w szczególności na poziomie ministerstw i instytucji wykonawczych. BCC deklaruje gotowość do aktywnego udziału w konsultacjach i monitorowaniu realizacji strategii.

Polska w centrum europejskiej debaty o cyberbezpieczeństwie

W roku 2025 Polska wzmocniła swoją pozycję jako jeden z kluczowych uczestników europejskiej debaty o cyfrowej przyszłości Unii. Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE Warszawa była gospodarzem pierwszego w historii nieformalnego spotkania ministrów ds. cyberbezpieczeństwa. Sam fakt organizacji tego wydarzenia, jak i jednomyślne przyjęcie Apelu Warszawskiego, świadczą o rosnącym zaufaniu do Polski w obszarze budowy odporności cyfrowej. Dokument ten podkreśla, że cyberbezpieczeństwo stało się fundamentem funkcjonowania nie tylko administracji, ale również biznesu, infrastruktury krytycznej i całego cyfrowego rynku. Z perspektywy BCC to ważne wzmocnienie europejskiej współpracy, ale również potwierdzenie, że polskie instytucje mają realny wpływ na kształtowanie unijnych ram politycznych.

Cyfrowa suwerenność i technologie strategiczne

Równie istotna była współpraca Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Obrony Narodowej nad technologiami zapewniającymi cyfrową suwerenność. Zaprezentowane połączenie między Ministerstwem Cyfryzacji a Wojskową Akademią Techniczną, które wykorzystało kwantową dystrybucję kluczy (QKD), pokazało, że Polska zaczyna rozwijać własne, zaawansowane technologie kryptograficzne odporne na ataki, również te przyszłe, wykorzystujące komputery kwantowe. To wydarzenie zostało szeroko odnotowane w dyskusjach BCC jako jeden z najważniejszych sygnałów, że państwo stara się budować strategiczną autonomię technologiczną i nie chce uzależniać się wyłącznie od zagranicznych dostawców.

Infrastruktura przyszłości: komputer kwantowy PIAST-Q

Jednocześnie w 2025 r. nastąpił znaczący postęp w budowie infrastruktury naukowej i badawczej. Uruchomienie komputera kwantowego PIAST-Q w Poznaniu – pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie w ramach EuroHPC – otworzyło drogę do prowadzenia zaawansowanych badań kwantowych oraz projektów przemysłowych, które jeszcze kilka lat temu były poza zasięgiem krajowych instytucji. Z perspektywy BCC inwestycja ta zwiększa atrakcyjność Polski jako centrum kompetencji technologicznych, a także tworzy nowe możliwości dla firm działających w sektorach zaawansowanych technologii.

Rozwój mObywatela i e-Doręczeń

W obszarze usług publicznych kontynuowano dynamiczny rozwój platformy mObywatel, w tym systemu e-Doręczeń. Dzięki milionom aktywnych użytkowników mObywatel stał się jednym z głównych narzędzi interakcji obywatela z państwem, a w wielu obszarach zastąpił tradycyjny obieg dokumentów. BCC dostrzega w tym ogromny potencjał dla biznesu – uproszczenie procesów identyfikacji, weryfikacji tożsamości czy podpisywania umów może znacząco obniżyć koszty działania firm i zwiększyć ich efektywność.

Baltic AI Gigafactory – europejski projekt o globalnym znaczeniu

Wśród inicjatyw o największym potencjale strukturalnej zmiany należy wskazać projekt Baltic AI Gigafactory – największą planowaną inwestycję w infrastrukturę sztucznej inteligencji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska pełni w projekcie funkcję lidera konsorcjum i aktywnie współpracuje między innymi z państwami bałtyckimi, instytucjami badawczymi oraz partnerami z sektora prywatnego. Wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący budowy GigaFabryki AI to dopiero pierwszy etap, ale już teraz wiadomo, że projekt może stać się przełomowy dla całej europejskiej gospodarki. Dzięki planowanej mocy obliczeniowej na poziomie 30–100 tys. GPU, Europa zyskałaby zasoby niezbędne do rozwijania własnych modeli AI i uniezależnienia się od infrastruktury spoza UE. BCC ocenia, że projekt ten może stać się jednym z najważniejszych katalizatorów rozwoju gospodarczego w regionie, przyciągając inwestorów, tworząc miejsca pracy oraz wspierając rozwój startupów i dużych przedsiębiorstw.

Właśnie w obszarze startupów i technologii innowacyjnych 2025 r. pokazał wyraźnie, jak wiele szans leży przed Polską. Jednocześnie dyskusje w BCC dowodzą, że pełne wykorzystanie tego potencjału wymaga uproszczenia regulacji, zwiększenia elastyczności instrumentów wsparcia oraz zacieśnienia współpracy między rządem, sektorem prywatnym i instytucjami naukowymi. Szczególnie ważne są tu technologie dual-use, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja – obszary, które w najbliższych latach zadecydują o konkurencyjności państw i przedsiębiorstw.

Dopełnieniem roku było ogłoszenie organizacji Forum Zarządzania Internetem – UN IGF Polska 2025, które odbyło się w Warszawie w listopadzie. Forum to jedna z najważniejszych platform międzynarodowych poświęconych tematom Internetu, cyfrowej regulacji i bezpieczeństwa online. Obecność szerokiej grupy partnerów stworzy dodatkową możliwość budowania relacji oraz poszerzania globalnej debaty o roli technologii w rozwoju społeczeństw.

Wnioski i wyzwania na kolejne lata

Podsumowując, rok 2025 był czasem kluczowych decyzji i przełomowych inicjatyw. Pokazał, że Polska jest gotowa, aby aktywnie uczestniczyć w budowie europejskiej i globalnej cyfrowej przyszłości. Jednocześnie przed nami stoi zadanie zapewnienia, aby wszystkie te działania zostały skoordynowane, spójne i konsekwentnie realizowane w ramach Strategii Cyfryzacji Państwa. BCC będzie nadal monitorować ten proces, wspierać dialog między biznesem a administracją oraz promować rozwiązania, które pozwolą Polsce stać się jednym z liderów cyfrowej transformacji w Europie.