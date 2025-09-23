Forum Ekonomiczne o demografii

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu jednym z szeroko komentowanych dokumentów był najnowszy raport SGH i Forum Ekonomicznego. Za część raportu poświęconego dobrostanowi, zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży mieszkających na terenie z Europy środkowowschodniej - odpowiadała dr Anita Abramowska-Kmon.

- Osób młodych jest coraz mniej. To oznacza starzenie się ludności i powoduje szereg wyzwań stojących przed rządami, społeczeństwem, jednostkami. Na młodych wywierana jest duża presja. Z jednej strony mają pracować, by zapewnić stabilność finansową państwu. Z drugiej strony - mieć dużo dzieci. Decyzje rodzinne, zawodowe nie dzieją się w próżni, a w różnych uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych, politycznych, instytucjonalnych. Wynikają też z indywidualnych cech młodych. A ich sytuacja zdrowotna, dobrostan psychiczny są kluczową determinantą zarówno aktywności zawodowej, jak i aktywności rodzinnej – mówi badaczka z SGH.

Taką perspektywę – wynikającą z perspektywy życia starali się przyjąć naukowcy. - Starałyśmy się zacząć od tego, co się dzieje w dzieciństwie i jakie może mieć konsekwencje, jak się kumuluje do wczesnej dorosłości, czyli 29 roku życia.

Aktywność zawodowa czy demografia

Zajmowałyśmy się aktywnością zawodową, aktywnością edukacyjną, ale też tym, jaka część zbiorowości młodych nic nie robi. To znaczy nie pracuje i nie kształci się – mówi badaczka.

Wyniki analiz okazały się być ciekawe. - Pokazały, że kraje Europy środkowowschodniej możemy podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią kraje bałtyckie, w których zaobserwowałyśmy wysoką aktywność zawodową, edukacyjną. Z drugiej strony w tych krajach, młodzi charakteryzują się najgorszym stanem zdrowia fizycznego czy psychicznego wyrażonego poczuciem szczęścia czy objawami depresji, wskaźnikami samobójstw – opowiada dr. Anita Abramowska-Kmon

Drugą grupę stanowią kraje Europy południowośrodkowej. -Tam sytuacja jest odmienna, bo osoby młode charakteryzują się najlepszym stanem zdrowia (fizycznego, jak i psychicznego), ale są najrzadziej aktywne edukacyjnie czy zawodowo. Z kolei trzecia grupa to takie kraje jak Czechy, Polska czy Słowacja, Węgry – lokujące się gdzieś pomiędzy. To stwarza wiele wyzwań – dodaje badaczka.