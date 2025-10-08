Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to comiesięczna pomoc pieniężna dla osób z niepełnosprawnością. Jego wysokość nie jest stała – zależy od tzw. oceny potrzeby wsparcia, którą wydaje specjalny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Im wyższy stopień potrzebnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, tym większe świadczenie.

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2025 roku?

Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat i mają wydaną decyzję o tzw. poziomie potrzeby wsparcia. Ocena odbywa się w specjalnym systemie punktowym – jeśli ktoś uzyska od 70 do 100 punktów, może ubiegać się o pieniądze.

W praktyce oznacza to, że świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osób, które w codziennym życiu wymagają większej pomocy – np. w przemieszczaniu się, komunikowaniu czy załatwianiu podstawowych spraw.

To świadczenie nie zastępuje renty ani innych form pomocy, ale ma być dodatkowym wsparciem finansowym dla osób, które faktycznie potrzebują stałej opieki lub pomocy w wielu sferach życia.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach:

od 1 stycznia 2024 – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt.

– świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 1 stycznia 2025 – dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt.

– dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 1 stycznia 2026 – także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.​​​​​

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, najpierw trzeba zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia. Wydaje ją wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej opiekuna prawnego lub np. ośrodka pomocy społecznej (za zgodą zainteresowanego). Od 2024 roku wnioski można składać:

bezpośrednio w wojewódzkim zespole orzekania o niepełnosprawności,

za pośrednictwem powiatowego zespołu,

a także elektronicznie – przez portal Emp@tia.

Podczas oceny bierze się pod uwagę to, jak osoba radzi sobie z codziennymi czynnościami – np. samodzielnym poruszaniem się, komunikacją czy wykonywaniem podstawowych zadań.

Świadczenie wspierające przyznaje i wypłaca ZUS. Wniosek trzeba złożyć po otrzymaniu decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, wyłącznie przez Internet. Do wyboru są trzy ścieżki:

Platforma PUE ZUS – czyli główny portal ZUS do obsługi świadczeń,

portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),

bankowość elektroniczna – jeśli bank współpracuje z ZUS, można zalogować się i złożyć wniosek online.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 roku?

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od punktów przyznanych w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Im wyższa liczba punktów, tym większa kwota świadczenia. Podstawą do obliczeń jest renta socjalna, która od 1 marca 2025 wynosi 1 878,91 zł brutto.

Świadczenie wspierające w 2025 r. wynosi miesięcznie:

220% renty socjalnej – ok. 4 133,60 zł brutto (95–100 pkt),

zł brutto (95–100 pkt), 180% renty socjalnej – ok. 3 381,90 zł brutto (90–94 pkt),

brutto (90–94 pkt), 120% renty socjalnej – ok. 2 254,70 zł brutto (85–89 pkt),

brutto (85–89 pkt), 80% renty socjalnej – ok. 1 503,10 zł brutto (80–84 pkt),

brutto (80–84 pkt), 60% renty socjalnej – ok. 1 127,35 zł brutto (75–79 pkt),

brutto (75–79 pkt), 40% renty socjalnej – ok. 751,55 zł brutto (70–74 pkt).

Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje?

Nie każda osoba z niepełnosprawnością może pobierać świadczenie wspierające. Przepisy wyraźnie wskazują sytuacje, w których pieniądze nie są wypłacane.

Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeśli: