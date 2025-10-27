Przypomnijmy, że 8 października 2025 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie zasad zakwaterowania funkcjonariuszy służb mundurowych, która wprowadza nowe świadczenie mieszkaniowe, w zamian za dotychczasowe prawo do lokalu służbowego.

Dla kogo nowe świadczenie mieszkaniowe?

Świadczenie przysługuje funkcjonariuszom Policji, a także innych służb podlegających MSWiA, takich jak:

Straż Graniczna

Państwowa Straż Pożarna

Służba Ochrony Państwa

Nie wszyscy funkcjonariusze otrzymają jednak tę samą kwotę świadczenia. Wysokość dodatku będzie zależna od miejsca pełnienia służby – wyższe kwoty przewidziano dla tych, którzy pracują w większych miastach, gdzie koszty utrzymania są wyższe. Dodatek będzie przyznawany w przedziale od 900 zł do 1800 zł miesięcznie. Dodatkową korzyścią jest zwolnienie dodatku z opodatkowania, co oznacza, że funkcjonariusze otrzymają pełną kwotę na rękę.

Aby otrzymać świadczenie, funkcjonariusz musi:

Pełnić służbę w jednostce objętej programem dodatku.

Nie posiadać innego dofinansowania mieszkaniowego.

Złożyć odpowiedni wniosek (szczegóły mają zostać określone w rozporządzeniu).

Dodatek przysługuje wyłącznie czynnym funkcjonariuszom – osoby odchodzące ze służby nie będą mogły z niego skorzystać. Świadczenie nie jest jednorazowe – ma być wypłacane co miesiąc, stanowiąc wsparcie w kosztach utrzymania mieszkania.

Kiedy wypłata świadczenia mieszkaniowego 2025

Ustawa wejdzie w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2025 roku. Pierwsze wypłaty mają nastąpić na przełomie października i listopada 2025 z wyrównaniem od lipca.

Jaka jest sytuacja w polskiej policji? Dlaczego ludzie odchodzą z policji?

Obecnie policjantki i policjanci mogą liczyć na jednorazową dotację na wykup mieszkania w wysokości około 3 700 zł oraz dodatek na remont wynoszący około 200 zł. Dla porównania, w 2023 roku Agencja Mienia Wojskowego wypłaciła żołnierzom średnie odprawy mieszkaniowe w wysokości ponad 238 000 zł, a maksymalne kwoty przekraczały nawet 733 000 zł. Mimo tych działań, Policja w Polsce boryka się z problemem braków kadrowych. Jak informuje gazetaprawna.pl na początku 2024 roku liczba wakatów wynosiła około 14,6 tys., co stanowiło 13,46% stanu etatowego. W 2023 roku do służby przyjęto 5174 osoby, podczas gdy odeszło 9458 funkcjonariuszy.

Głównymi powodami rezygnacji ze służby są:

Niskie wynagrodzenia - wielu policjantów uważa, że ich uposażenie nie odpowiada wymaganiom i ryzyku związanym z pełnioną służbą.

- wielu policjantów uważa, że ich uposażenie nie odpowiada wymaganiom i ryzyku związanym z pełnioną służbą. Brak odpowiednich świadczeń mieszkaniowych - dotychczasowe wsparcie w zakresie zakwaterowania było niewystarczające, zwłaszcza w porównaniu z uprawnieniami żołnierzy zawodowych.

- dotychczasowe wsparcie w zakresie zakwaterowania było niewystarczające, zwłaszcza w porównaniu z uprawnieniami żołnierzy zawodowych. Niskie morale i prestiż zawodu - spadek prestiżu zawodu oraz brak perspektyw awansu wpływają na decyzje o odejściu.

- spadek prestiżu zawodu oraz brak perspektyw awansu wpływają na decyzje o odejściu. Atrakcyjniejsze warunki w innych sektorach - niektórzy funkcjonariusze decydują się na przejście do innych służb mundurowych lub sektora prywatnego, oferujących lepsze warunki pracy i płacy.

Wprowadzenie nowego dodatku mieszkaniowego ma na celu poprawę sytuacji bytowej policjantów oraz zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy na stanowiskach pracy. Czas pokaże, czy te działania przyniosą oczekiwane rezultaty.