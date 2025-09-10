- Nowy dodatek energetyczny 2025 - czym jest bon ciepłowniczy?
- Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy?
- Kto może dostać dodatek energetyczny 2025?
- Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2025?
- Od kiedy będzie obowiązywać nowy dodatek energetyczny?
- Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny 2025?
Nowy dodatek energetyczny 2025 - czym jest bon ciepłowniczy?
Nowe świadczenie to odpowiedź na skokowy wzrost kosztów ogrzewania. Dodatek energetyczny 2025 będzie formą dopłaty do rachunków za ciepło systemowe – czyli ogrzewanie dostarczane przez lokalne ciepłownie i elektrociepłownie. Program obejmie zarówno mieszkańców dużych miast, jak i mniejszych miejscowości czy osiedli jednorodzinnych podłączonych do sieci.
Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy?
Trzeba wiedzieć, że w wielu ciepłowniach rachunki przekroczyły 200 zł za gigadżul, a w niektórych sięgnęły nawet 230 zł. Działające wcześniej mechanizmy tj. rekompensaty dla ciepłowni i zamrożenie stawek, zostały wycofane. Oznacza to wzrost kosztów ogrzewania o kilkanaście procent. Najmocniej odczuwają to gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach, dlatego rząd zapowiada nowy bon ciepłowniczy, który ma złagodzić te podwyżki i odciążyć domowe budżety.
Kto może dostać dodatek energetyczny 2025?
Świadczenie będzie przysługiwać gospodarstwom korzystającym z ciepła systemowego, jeśli spełnią określone warunki:
- Cena ciepła – musi wynosić co najmniej 170 zł za gigadżul,
Dochód gospodarstwa – nie może przekroczyć:
- 3 272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,
- 2 454,52 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
Jeśli dochód zostanie przekroczony, nadal można ubiegać się o dodatek – działa tu zasada „złotówka za złotówkę”. W praktyce oznacza to, że wysokość świadczenia będzie odpowiednio pomniejszona.
Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2025?
Kwota wsparcia zależy od ceny ciepła w danej miejscowości:
- 1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
- 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,
- 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.
Rząd szacuje, że program będzie kosztował ok. 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.
Od kiedy będzie obowiązywać nowy dodatek energetyczny?
Projekt ustawy ma być przyjęty w III kwartale 2025 roku – jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2025/2026. Dopłaty mają obejmować drugą połowę 2025 roku oraz cały rok 2026.
Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny 2025?
Wnioski o dopłatę będzie można składać:
- w urzędzie gminy lub miasta,
- online – za pośrenictwem platformy ePUAP.
Do wniosku trzeba dołączyć:
- fakturę z ciepłowni potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,
- dokumenty potwierdzające dochód (np. PIT, zaświadczenie z KRUS).
Dla rolników przewidziano uproszczoną procedurę. Ministerstwo planuje wprowadzić specjalny kalkulator, który ułatwi rozliczenie dochodu ryczałtowego.