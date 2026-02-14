Pieniądze płyną do przyszłej elektrowni. Na początek 4,6 mld zł

W grudniu premier Donald Tusk zapowiedział, że Komisja Europejska dała „zielone światło” dla rządowego wsparcia finansowego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Do spółki PEJ popłynęło 4,6 mld zł z planowanych ok. 60 mld zł. Zgodnie z planem pierwszy blok nowej elektrowni jądrowej ma zostać uruchomiony w 2036 roku.

Reklama

Przygotowania do startu budowy trwają już od 2022 roku. Niedawno zakończyła się wycinka ponad 400 hektarów lasu w pasie nadmorskim. Spółka poinformowała, że zgodnie z decyzją środowiskową w zamian na terenie budowy zasadzonych zostanie ok. 70 ha lasu, a na nowych, pozyskanych specjalnie do tego celu gruntach, kolejne 50 ha.

Przygotowania do budowy elektrowni. Drzewa wycięte

- Przygotowania terenu do rozpoczęcia prac budowlanych idą sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Każdy zakończony etap przybliża nas do momentu, w którym rozpoczniemy właściwą budowę pierwszego w Polsce reaktora wielkoskalowego. W połowie roku planujemy rozpoczęcie drugiego etapu prac przygotowawczych - poinformował Marek Woszczyk, prezes Polski Elektrowni Jądrowych.

/> />

W styczniu zakończono wycinkę drzew, którą realizowało Nadleśnictwo Choczewo. Do końca lutego materiał – zakupiony przez nabywców zarejestrowanych w Polsce – zostanie wywieziony z terenu inwestycji. Do kwietnia usunięte mają zostać pozostałości, w tym pnie wyciętych drzew.

W ramach drugiego etapu zaplanowano m.in.:

rozwój infrastruktury technicznej placu budowy

wykonanie fundamentów pod długoterminowe węzły betoniarskie, które będą wspierać produkcję betonu w dalszych fazach budowy.

Budowa pierwszych stałych obiektów na terenie inwestycji rozpocznie się w 2027 roku. Wcześniej spółka musi pozyskać zezwolenie na budowę. Na tej podstawie wojewoda pomorski wyda również pozwolenie na budowę, które będzie wiążące również dla części jądrowej.

Pirs, czyli mini-port na Bałtyku. Będzie ogromny

Wykonawcą części jądrowej jest amerykańskie konsorcjum Betchtel-Westinghouse. Na terenie gmin Kopalino-Lubiatowo zbuduje trzy bloki z reaktorami AP1000 o mocy 1250 MWe brutto. Zgodnie z umową większość elementów specjalistycznych zostanie przewiezionych drogą morską wprost z USA.

Jak dowiadujemy się, będzie to jedyna możliwa droga dla elementów ponadgabarytowych, które muszą być transportowane w całości. Z tymczasowego portu trafią wprost na budowę. W tym celu zbudowany zostanie specjalny pirs, czyli wysunięte w morze „ramię” do którego przycumują statki transportowe.

Zgodnie z harmonogramem pirs musi być gotowy do 2028 roku. Pod koniec stycznia Urząd Morski w Gdyni rozpoczął poszukiwanie firmy, która wykona wspomnianą inwestycję. Szacowany koszt to ok. 900 mln zł.

„Obiekt (MOLF: Marine Off-Loading Facility) będzie służył do rozładunku niepodzielnych ponadnormatywnych elementów (AIL) oraz wielkogabarytowych obiektów wraz z możliwością przeładunku innych materiałów niezbędnych do budowy i eksploatacji Elektrowni Jądrowej EJ1. Rozładunek będzie wykonywany w technologii Ro-Ro lub Lo-Lo” – czytamy w opisie zamówienia.

Jak będzie wyglądało „jądrowe ramię”?

Pomost będzie miał 1,1 km długości oraz 20-30 metrów szerokości. Zacznie się na plaży i wyjdzie daleko w morze. Zostanie posadowiony na ok. 1420 stalowych palach. Na jego końcu znajdzie się szerszy pomost przeładunkowy do obsługi Lo-Lo. To kontenerowce, które muszą być rozładowywane za pomocą żurawi. Stanowisko będzie zdolne do obsługi jednego statku o długości ok. 250 metrów i zanurzeniu do 7 metrów. W tym celu konieczne będzie również pogłębienie dna akwenu.

W przypadku Ro-Ro rozładunek będzie odbywał się za pomocą własnych ramp jednostki. Infrastruktura będzie zdolna do przyjęcia pięciu barek jednocześnie. Statki zacumują prostopadle do pomostu, co oznacza, że rozładunek zaplanowano od strony dziobu lub rufy.

W marcu poznamy firmy ubiegające się o tę budowę. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał równo dwa lata na wykonanie prac. Oznacza to, że pirs powinien być gotowy w połowie 2028 roku. W tym czasie, zgodnie z harmonogramem, trwać ma już wylewanie fundamentów pod część jądrową.