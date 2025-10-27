Przygotowania do Wszystkich Świętych

W Polsce, tuż przed świętem Wszystkich Świętych w 2025 roku, ceny zniczy wykazują duże zróżnicowanie zależne od miejsca zakupu, rodzaju oraz wielkości produktu. Tegoroczne przygotowania do odwiedzin grobów bliskich charakteryzuje znaczący, bo wynoszący średnio 10 proc., wzrost cen w porównaniu do ubiegłego roku, co wpływa na zachowania konsumentów. W związku z tym najwięcej Polaków decyduje się na zakup zniczy w dyskontach, gdzie ceny są znacząco niższe niż na cmentarzach.

Reklama

Ceny zniczy w sklepach, supermarketach i dyskontach w 2025 roku

Obserwuje się wyraźną zmianę w nawykach zakupowych: Polacy coraz częściej zaopatrują się w znicze w dyskontach i supermarketach. Zdarza się nawet, że zabierają z cmentarza znicze, myją je i wykorzystują ponownie. Decydujące są tu niższe ceny, zwłaszcza podczas promocji, które potrafią zaczynać się już od dwóch złotych. Na przykład w ALDI podstawowy, szklany znicz zalewany o wysokości 11 cm kosztuje jedynie 1,99 zł. W ofercie dyskontu znajdują się również znicze dekoracyjne, lampiony z figurkami oraz różne wkłady parafinowe i olejowe często dostępne w promocjach typu 4+2 gratis czy 6 w cenie 4.Biedronka oferuje promocję "2+1 gratis" na wszystkie znicze, gdzie ceny podstawowych modeli zaczynają się od 3,99 zł za znicz szklany 12 cm, a większe modele 24 cm kosztują 6,99 zł, przy czym przy zakupie 6 sztuk cena spada do 4,99 zł. Sklepy Netto wprowadzają także znicze w cenach od około 4,99 zł za prostsze modele i 6,99 zł za te palące się dłużej.

Ceny zniczy na cmentarzach - drożyzna

Na cmentarzach sytuacja wygląda znacznie inaczej – tam ceny zniczy są wyższe, często zaczynają się od 10-15 zł, a bardziej ozdobne i większe modele mogą kosztować nawet od 30 do 50 zł, a niekiedy dochodzą do setek złotych. Na stoiskach przy cmentarzach odnotowano wysokie ceny zniczy. Polsat News sprawdził, że na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim koszt najtańszych zniczy to 12 zł, natomiast największe, najbardziej dekoracyjne modele osiągają cenę do 130 zł. Również kwiaty są sporym wydatkiem – bukiet chryzantem to koszt rzędu 50 zł we Wrocławiu, a doniczka w Łodzi waha się od 12 do 70 zł. W związku z tym, że ceny przy cmentarzach sięgają nawet 100 zł, TVP3 Łódź podkreśla, że coraz więcej osób szuka oszczędności, korzystając ze zniczodzielni lub kupując same wkłady. Sprzedawcy zwracają uwagę, że głównie emeryci, z powodu ograniczeń finansowych, dokładnie oglądają towary, a także, że Polacy coraz częściej rezygnują z zakupów u nich.

Znicze solarne hitem 2025 roku

Tradycyjne znicze powoli ustępują miejsca nowoczesnej technologii. Hitem cmentarzy w 2025 roku stały się znicze solarne. Zasilane energią słoneczną, potrafią świecić przez wiele dni bez konieczności wymiany wkładów czy ryzyka zgaszenia przez złą pogodę. Ceny tych innowacyjnych lampionów zaczynają się od 50–70 zł, a najbardziej ozdobne modele kosztują nawet do 200 zł. Mimo wyższej ceny, chętnych nie brakuje, gdyż klienci często kierują się głównie wyglądem, a cena jest drugorzędna.

Ceny zniczy w 2025 roku - podsumowanie

Podsumowując, w 2025 roku znicz przed Wszystkimi Świętymi może kosztować od około 2 zł (najprostszy znicz w dyskoncie) do nawet kilkuset złotych za bardziej luksusowe i solarne warianty dostępne na rynku. Na cmentarzach ceny są znacznie wyższe i często przekraczają kilkadziesiąt złotych. Dzięki szerokiej ofercie dyskontów i promocjom wielu Polaków decyduje się na zakup zniczy właśnie w takich sklepach, co pozwala im zaoszczędzić na tegorocznych wydatkach związanych z obchodami święta.