Co to bon energetyczny? Krótkie przypomnienie

Bon energetyczny przysługiwał tylko w 2024 roku jako jednorazowa pomoc dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski składano od 1 sierpnia do 30 września 2024. Obowiązywały limity:

Reklama

2 500 zł na osobę – gospodarstwo jednoosobowe,

1 700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.

Reklama

Wysokość Bonu energetycznego w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym:

300 zł – 1 osoba,

400 zł – 2–3 osoby,

500 zł – 4–5 osób,

600 zł – 6 osób i więcej.

Dla rodzin ogrzewających dom energią elektryczną kwoty były podwojone, czyli:

600 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

800 zł – gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób,

1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4 do 5 osób,

1200 zł – co najmniej 6 osób.

Świadczenie wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.

Bon energetyczny – czy będzie w 2026 roku?

Niestety nie. Ministerstwo Klimatu jednoznacznie potwierdziło, że program bonu energetycznego nie będzie kontynuowany w 2026 roku. Nie ma nowych wypłat, nowych wniosków ani nowego naboru. Jedynym wyjątkiem w 2025 roku były opóźnione wypłaty za 2024 rok w gminach, które realizowały zaległe decyzje, ale to nie nowy program.

Dlaczego bon energetyczny nie wraca?

Powód jest prosty. Rząd uznał, że mrożenie cen energii i bon ciepłowniczy (nowość od listopada 2025) wystarczą, aby zredukować koszty ogrzewania i prądu w 2025 roku. Dodatkowo, w 2027 roku ma wejść nowy system klimatyczny ETS2, który ma zostać złagodzony dodatkowymi dopłatami dla wybranych grup Polaków. Szczegóły na temat obowiązujących programów poniżej.

Co zamiast bonu energetycznego w 2025 i w 2026 roku?

Mrożenie cen prądu – obowiązuje do końca 2025 roku.

W 2025 obowiązuje limit ceny energii:

500 zł/MWh – maksymalna cena regulowana,

– maksymalna cena regulowana, bez mrożenia wyniosłaby ok. 623 zł/MWh.

Opłata mocowa pozostaje, ale sama energia nie drożeje dzięki decyzji rządu.

Bon ciepłowniczy 2025 i 2026 – kto dostaje, ile i kiedy składać wnioski?

Bon ciepłowniczy to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Dla kogo bon ciepłowniczy 2025 i 2026?

Świadczenie przysługuje tylko odbiorcom ciepła systemowego (mieszkania w blokach, spółdzielniach, wspólnotach), ale to dopiero pierwszy warunek. Drugi to cena ciepła. Gospodarstwo musi płacić za energię co najmniej 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. To właśnie dlatego wiele dużych miast zostało z programu całkowicie wyłączonych. Tam, gdzie stawki nie przekraczają 170 zł/GJ, mieszkańcy nie spełniają kryterium.

Jak sprawdzić, ile płacimy za ciepło? Takie dane publikują spółki ciepłownicze, które obsługują konkretne osiedla, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Bez tego dokumentu rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwe.

Świadczenie ma trzy progi zależne od ceny ciepła. Jeżeli gospodarstwo płaci:

170–200 zł/GJ netto - 500 zł,

200–230 zł/GJ netto - 1000 zł,

powyżej 230 zł/GJ netto - 1750 zł.

Wsparcie będzie wypłacane w dwóch turach. Pierwsza transza trafi do mieszkańców na początku 2026 roku jako rekompensata za sezon 2025. Druga zostanie wypłacona pod koniec 2026 i wtedy kwoty będą jeszcze wyższe. Przy najwyższym progu cena powyżej 230 zł, rekompensata może wynieść nawet 3500 zł.

170–200 zł/GJ netto - 1000 zł,

200–230 zł/GJ netto - 2000 zł,

powyżej 230 zł/GJ netto - 3500 zł.

Kryterium dochodowe, czyli ile można zarabiać zęby dostać bon ciepłowniczy? Dochód jest kluczowym warunkiem. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, które nie przekraczają progu 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka powyżej limitu obniża wysokość dopłaty o dokładnie tyle samo.

Będą też dopłaty 1200 zł dla emerytów od 2027 roku – co to jest?

Od 2027 roku ma wejść w życie system dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji CO₂, który podniesie koszty paliw i ogrzewania. Rząd przygotowuje program, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach będą otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, aby złagodzić koszty związane z ETS2. Nowy program ma chronić osoby najbardziej narażone na wzrost cen paliw i energii.

Czy w 2025 i 2026 roku będą jeszcze jakieś inne dopłaty do ogrzewania?

Na dziś obowiązują następujące formy wsparcia:

bon ciepłowniczy,

mrożenie cen energii,

dopłaty osłonowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (dla najuboższych),

lokalne programy gminne, np. dopłaty do wymiany pieców lub ciepła sieciowego.

Brakuje natomiast ogólnopolskich dodatków węglowych, gazowych czy na pellet. Te programy zakończyły się w 2023–2024 roku i nic nie wskazuje na to żeby miały by w najbliższych dwóch latach.