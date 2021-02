“W styczniu w tym roku widzimy, to nie są jeszcze oficjalne dane, bo jeszcze je badamy, ale już widać, że za styczeń podatek VAT (wpływy z VAT do budżetu - PAP) jest prawie o 6 proc. większy rok do roku - powiedział Kościński.

Minister dodał, że luka VAT w Polsce w ostatnich latach cały czas się zmniejsza, w efekcie więcej pieniędzy trafia do budżetu. Przytoczył badania, wskazujące, że o ile w 2014 r. luka VAT była na poziomie 32 proc., to w 2019 r. spadła do 10 proc.

Spadek ten przekłada się na ok. 38 mld zł wpływów do budżetu w zeszłym roku - podkreślił Kościński na wideokonferencji. “To są te pieniądze, które co roku mamy i możemy wykorzystywać na programy społeczne” - stwierdził minister.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z e-faktury najprawdopodobniej już w październiku tego roku.

“Ministerstwo finansów, mimo trudnej sytuacji covidowej, przygotowało ustawę, która znajduje się w konsultacjach i mamy nadzieję, że przy bardzo dobrych, pomyślnych wiatrach e-faktura zostanie polskim przedsiębiorcom udostępniona już w październiku tego roku” - powiedział Sarnowski.

“Będzie to oznaczać, że Polska będzie czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wdraża to rozwiązanie. Przegonimy na przykład Francję, która już od roku planuje wdrożyć u siebie e-fakturę, natomiast zaplanowała jej wdrożenie do systemu w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat” - dodał.

Wiceminister powiedział, że dla wdrożenia e-faktury kluczowym będzie rok 2023 czyli moment kiedy e-faktura stanie się obowiązkowym narzędziem, z którego korzystać będą wszyscy przedsiębiorcy.

“O fakturach wystawionych w Polsce skarbówka dowie się natychmiast, nie będzie już przeskoku kilkudziesięciu dni. Nie będziemy czekać na znajdowanie karuzel podatkowych jak trzy lata temu nawet kilka lat, tak jak teraz kilka miesięcy, ale będzie to możliwe w perspektywie miesiąca albo nawet kilku tygodniu” - podkreślił wiceminister.

Według resortu finansów wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. To narzędzie, które szybciej i sprawniej będzie identyfikować oszustów podatkowych, zwłaszcza karuzele VAT. Z kolei wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział, że Polska jest państwem, w którym nie opłaca się tworzyć karuzel VAT-owskich i dodał, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego rząd stać m.in. na 500+, 13. i 14. emeryturę.

Jak tłumaczył wiceminister Patkowski, najbardziej poszkodowanymi osobami przez przestępstwa VAT-owskie są legalnie i uczciwie odprowadzający podatki przedsiębiorcy, "którzy na skutek takich działań podlegają nieuczciwej konkurencji".

Patkowski dodał, że pieniądze na programy socjalne rządu nie pochodzą "tylko i wyłącznie z deficytu i powiększenia zadłużenia państwa", ale uzyskane "w wyniku skutecznej polityki podatkowej Prawa i Sprawiedliwości".

"Dzięki temu dzisiaj możemy obniżać podatki Polaków, wdrażać oczekiwane programy społeczne, bo udało nam się doszczelnić system podatkowy na tyle, że nieuczciwi przedsiębiorcy albo zaczęli płacić podatki, albo przestali dokonywać fraudów VAT-owskich. To jest miara sukcesu zwalczania luki VAT" - podkreślił wiceminister.